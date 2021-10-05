Российские актриса и режиссер отправились на МКС. Полет грозит неудобствами и вряд ли принесет художественную ценность

Экипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко отправился в космос. Ракета доставит актрису и режиссера на МКС, где планируется провести съемки художественного фильма. Непрофессиональных космонавтов ожидают не только перегрузки, но и трудности работы в невесомости.

На космодроме Байконур 5 октября стартовала ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19». Вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Деятели искусства полетели в космос ради 40 минут съемок настоящих космических сцен художественного фильма «Вызов».

Экипаж доберется до МКС примерно за три часа. Актриса и режиссер прошли необходимую подготовку, которую скрупулезно фиксировал фотограф. Перед стартом настоятель храма Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий, который много лет традиционно благословляет на полет космонавтов и провожает экипажи из гостиницы, освятил космический корабль.

Кроме того, еще в августе с помощью двигателей модуля «Звезда» специалисты скорректировали высоту орбиты Международной космической станции. Теперь она составляет почти 421 километр. Это было сделано для подготовки к стыковке с космическим кораблем «Союз МС-19» и расстыковке с «Союз МС-18».

График сдвинули из-за киношников

Не все в отряде космонавтов одобрили такую идею. Космонавт, Герой России Михаил Корниенко в интервью «Газете.ru» отметил, что фильм мог бы снять и действующий экипаж МКС. Космонавт сам в течение года на орбите снимал кино, которое уже посмотрели порядка трех миллионов зрителей и часто транслируют телеканалы.

«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за два миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?» — задал риторический вопрос Корниенко.

Он также добавил, что из-за запуска киношников «весь график профессиональных космонавтов сдвинулся куда-то вправо». Космонавт также отметил, что ему не ясно, откуда взялись средства для отправки на МКС актрисы и режиссера, а также подчеркнул, что можно было ограничиться силами профессионального экипажа.

Полеты в космос — редкая удача

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко подтвердил «360», что изменение графика — серьезная проблема, которая вызывает отрицательные эмоции у всех космонавтов. Она влечет за собой отсрочку полета. А это ставит под вопрос, состоится ли он вообще, ведь требования к здоровью очень серьезные.

«Любая случайность может поставить крест на профессиональной карьере. Такие прецеденты есть, и они случались, к сожалению, достаточно недавно. Поэтому любой сдвиг графика чреват тем, что космонавты, особенно те, которые еще не летали, могут не полететь в космос», — пояснил Андрей Борисенко.

При этом эксперт уточнил, что лично он совершенно нормально относится к полетам непрофессионалов при условии, что для этого готовится отдельный корабль и это не влияет на график профессиональных космонавтов. Например, скоро состоится путешествие с двумя японскими участниками космического полета, для которого специально строился корабль.

«Полеты в космос — это редкая удача для тех, кто может себе это позволить финансово и по здоровью, поэтому можно только порадоваться за тех людей, которые участвуют в этой программе. Есть еще и косвенная польза для профессиональных космонавтов, потому что каждый такой полет ведет к снижению требования по здоровью космонавтов», — сказал Андрей Борисенко.

Трудности в невесомости

Самая большая проблема, которая может возникнуть, это изменение работоспособности в условиях невесомости. Конечно, специалисты во время подготовки стараются заранее спрогнозировать поведение организма, но стопроцентную гарантию того, как космонавт будет именно себя вести и чувствовать, дать невозможно.

«Есть прецеденты, когда космонавты чувствовали себя лучше, чем прогнозировалось, есть, когда чувствовали себя хуже, и есть прецеденты, когда все случилось, как и предполагали. Могу только пожелать, чтобы встреча с невесомостью не усложнила бы выполнение той программы, которая запланирована», — сказал Андрей Борисенко.

Главное в кино не антураж

Актер Валерий Дьяченко, который наиболее известен по своим ролям в кинофильмах детективного и приключенческого жанров, в разговоре с «360» отметил, что сегодня время поиска новых форм. Однако искусство прежде всего связано с внутренним миром человека.

«И это интересует меня больше, нежели монтаж аттракционов. Полет в космос — это героический поступок, рискованный очень. Я просто хочу, чтобы все закончилось благополучно и больше волнуюсь об этом, нежели о том, что там будет создано», — сказал Валерий Дьяченко.

Актер уточнил, что не знает, стал ли полет эффектным пиар-ходом или это действительно необходимость. Дьяченко еще раз отметил, что искусство прежде всего должно заниматься человеком. И если на фоне компьютерной графики будет разгадана тайна или мы увлечемся внутренним содержанием сегодняшнего человека, это будет ценнее и важнее.

«Я бы не согласился на полет в космос, конечно — я уже не в том возрасте. Я люблю эксперименты всякого рода. Однако я вот думаю, что Иннокентию Смоктуновскому для того, чтобы создать образ, не нужно было летать в космос. И это осталось в вечности», — напомнил Валерий Дьяченко.