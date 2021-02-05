Актриса хотела исправить себе нос и лишилась его кончика. Пластические операции нередко уродуют красоток

Китайская актриса сделала пластическую операцию, но что-то пошло не так. Кончик носа стал чернеть и покрываться коркой. После собственной неудачи девушка предостерегла фанатов от хирургического вмешательства. Звезда из Китая не единственная, кому пластика не пошла на пользу.

Отмирающий кончик носа звезды Китая

Гао Лю — певица и актриса, снявшаяся в нескольких фильмах и телепрограммах Китая. Ее считали восходящей звездой. Однако в последние месяцы девушка пропала из поля зрения поклонников. Объяснение этому китаянка дала сама. В популярной местной соцсети Sina Weibo она объяснила, причина ее затворничества — косметическое хирургическое вмешательство, в результате которого у нее появился некроз носа. Это означает, что ткань на его кончике попросту отмерла.

Гао поделилась снимками результата неудачной операции с пятью миллионами подписчиков. Фото вызвали дискуссии о косметической хирургии, которая очень популярна в Китае. По словам звезды, она решилась на операцию, так как считала, что это поможет ей в карьере. Более того, с хирургом девушку познакомил друг.

«Вся процедура длилась четыре часа. Я думала, что за эти четыре часа я стану красивее. Я не ожидала, что эти четыре часа станут началом кошмара. <...> Кожа на кончике моего носа… становилась все темнее и темнее», — пояснила Гао.

В итоге девушку госпитализировали на два месяца. Из-за этого она не работала и потеряла 61 800 долларов США. Повторить операцию можно будет лишь через год. При этом на клинику, где звезда делала себе операцию, после предания истории огласки начали поступать и другие жалобы, написала Би-би-си.

Кореянка обезобразила свое лицо операциями

Другая азиатка — кореянка Ханг Миок — сделала несколько пластических операций, которые попросту обезобразили лицо некогда симпатичной девушки, написали в Daily Mail.

Первый раз под нож хирурга Миок легла в 28 лет. Затем она настолько увлеклась посещениями врача, что медики заподозрили у нее психологическое расстройство и начали отказывать в очередных операциях, ведь лицо девушки заметно увеличилось в размерах.

Однако ей удалось раздобыть емкость с силиконом и шприц. Фанатка хирургии сделала инъекции самостоятельно. Но когда сырье закончилось, девушка прибегла к помощи растительного масла. Именно его она использовала вместо силикона.

После этого лицо Ханг Миок так изменилось, что ее не узнали собственные родители, а местные дети начали дразнить экс-модель из-за несоразмерно большой головы. Благодаря многочисленным операциям, оплаченным за счет пожертвований, размер лица и шеи удалось уменьшить, но бывшая красавица все еще сильно обезображена. О модельной карьере пришлось забыть. Ее девушка сменила на работу в магазине одежды из вторсырья The Beautiful Shop.

Увеличила губы и превратилась в утку

Бывшая участница популярного на MTV шоу «Беременна в 16» Фарра Абрахам не новичок в пластической хирургии. Она успешно увеличила себе грудь. Несколько лет назад девушка решила сделать свои губы более пухлыми. Однако, похоже, мастер перестарался — клиентка стала похожа на утку.

В итоге звезде пришлось обратиться в отделение неотложной помощи, написали в Daily Mail. Сейчас Фарра исправила последствия операции, а неудачный опыт стал доказательством того, что во всем нужно знать меру. Тем не менее красотку успели высмеять в Сети, сравнив ее то с рыбками, то с Лило из мультсериала «Футурама».