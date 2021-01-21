Актеры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД знакомыми голосами. Новое видео из машины

«Ты что, ни разу не был на ЦКАД? За МКАДом только и разговоры, что о ЦКАДе», — удивляется в ролике актер дубляжа Альберт Ибрагимов.

Покорять новую дорогу вместе с Ибрагимовым отправились его друзья, а по совместительству и коллеги — Аниса Муртаева, Дарья Блохин и Карен Арутюнов. Место съемок все то же — салон автомобиля. Во время поездки актеры пародировали навигатор, выдавая такие фразы, как «впереди 321 километр», «впереди камера на 80». Серьезность актеры разбавляли словами: «еще пять километриков», «впереди камера на полосочку», «впереди КамАЗики».

Свой маршрут актеры дубляжа решили проложить от развязки с Калужским шоссе. До старой Ленинградки этот участок ЦКАД бесплатный.

«Впереди камера на деньги. Начался платный участок дороги», — сказал во время поездки Арутюнов.

Проезд до Симферопольского шоссе обойдется в 1065 рублей, а с транспондером — 532,5 рубля. Весь путь по ЦКАД занял три часа 50 минут. Свой маршрут актеры завершили песнями на известные мотивы, добавив в них фразочки навигатора.

«Записали чисто по фану»

Новый год принес актерам дубляжа известность в соцсетях. Команда стала известной после своего первого видео с поездкой на машине. Ролик посмотрели уже более 220 тысяч раз. На кадрах актеры также разговаривали шаблонными фразами навигатора.

В обычной жизни актеры озвучивают художественные фильмы. Муртаева ведет собственный блог, Ибрагимов поет в музыкальной группе, а Арутюнов стендап-комик. Видео друзья записали как раз после выступления юмориста.

«Потом поехали обсудить наши дальнейшие планы, и в дороге чисто по фану мы записали наши видосики», — рассказал Ибрагимов «360».

Арутюнов признался, что реакция подписчиков стала приятной неожиданностью. Многие похвалили авторов за идею. Актер дубляжа поблагодарил каждого пользователя за поддержку. Теперь ребята думают над созданием собственного стендап-шоу об озвучке.