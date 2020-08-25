Режиссер «Вратаря галактики», где снялся Михаил Ефремов, отказался вырезать кадры с актером на фоне истории с ДТП. Джаник Файзиев не принимает тенденцию Запада на этот счет, считая, что личная жизнь артистов не влияет на творчество. Разбираемся, а возможно ли вообще убрать человека из уже снятой ленты.

«Это страшная трагедия, он ответственен за то, что произошло, но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал, — наше достояние», — сказал Файзиев. Фильм «Вратарь галактики» должен выйти на экраны 27 августа. Эта картина с участием Михаила Ефремова станет первой после скандала, связанного с ДТП на Смоленской площади, которое произошло 8 июня и повлекло смерть водителя Сергея Захарова.

У Ефремова есть еще один проект, в котором он принял участие. Речь про ленту «Конек-Горбунок» от режиссера Олега Погодина. Ефремов в фильме сыграл царя. Сюжет рассказывает о приключениях Ивана-дурака и его благородного помощника — Конька-Горбунка. Съемки начались в июле 2018 года под Петербургом и завершились ближе к осени того же года. Премьера назначена на 22 октября 2020 года, а бюджет фильма составил 600 миллионов рублей. Судя по оценке «Кинопоиска», эту картину ждут 90% зрителей (учтены две тысячи голосов).

В Голливуде за те или иные провинности на актерах тут же ставят клеймо, убирая их из даже самых желанных зрителями лент. Например, такое случилось с Кевином Спейси в середине 2017-го, когда его обвинили в домогательствах. Его лишили возможности получить международную премию «Эмми», сервис Netflix и телестудия MRC сказали, что Спейси больше не будет сниматься в сериале «Карточный домик». Съемки биографического фильма Гора Видала, в котором Спейси играл главную роль, тоже отменились.

Немаловажно, что все сцены со Спейси вырезали из ленты «Все деньги мира», а актера заменили канадцем Кристофером Пламмером. От сотрудничества отказались: американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency (CAA) и пресс-секретарь актера Стейси Вульф.

Все вышеперечисленное случилось с одним человеком, но, может, такое возможно и для российского актера Ефремова? Собеседники «360» так не считают.

Другая политика

Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с «360» отметил, что не совсем правильно сравнивать историю Спейси с домогательствами и ДТП с участием Ефремова. По его словам, российская киноиндустрия отличается от Голливуда и имеет иные порядки.

В случае с Голливудом понятно, что в случае чего карьера людей ломается — стоит кому-то заикнуться, и даже доказывать не надо. У нас другой разговор. У нас с актерами иногда происходят какие-то вещи, что-то такое, что становится поводом для скандальной хроники. Но это практически никогда не сказывалось ни на чьей карьере в России Сергей Сычев.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

Сычев отметил, что многие кинематографисты и актеры из России часто себя ведут неподобающим образом, но на их работе это не сказывается. Собеседник «360» привел в пример актера Алексея Серебрякова, который нелестно отзывался о России, а потом вовсе переехал жить в Канаду. Однако фильмы с ним все еще крутят по федеральным каналам. В понимании Сычева, поведение Серебрякова более странное, чем история Ефремова, который «в алкогольном опьянении куда-то попал и теперь делает то, что ему говорит адвокат».

Сычев уверен, что вырезать персонажа Ефремова из какого-либо фильма никто не будет. Из уже вышедших картин это сделать невозможно, потому что копии есть в интернете, на дисках. Но даже если Ефремова каким-то магическим образом уберут из старого кино, зритель этого и не заметит. Тем более, что у актера в основном роли второго плана.

Даже в безумной Америке актеров классического Голливуда. которые занимали самые непримиримые позиции, участвовали в охоте на коммунистов, которые доносительством занимались (очень несимпатичные люди), даже их из старых фильмов, которые уже вышли, никто не вырезал Сергей Сычев.

А что будет после окончания судов Ефремова? Будут ли его брать в кино? Сычев обратился к статистике, которая показывает, что присутствие той или иной звезды в кино практически не влияет на кассовые сборы, к которыми стремятся кинематографисты.

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Нелогичные решения

Режиссер «Вратаря галактики» Джаник Файзиев в беседе с «360» удивился, что журналисты задают ему вопросы по поводу вырезания Ефремова из фильма.

«Для меня никакой логики, чтобы вырезать Кевина Спейси из фильмов, нет. Я считаю, что она бессмысленная, и уж точно я не поддерживаю людей у нас в стране, которые собираются вырезать кого бы то ни было за то, что он вчера был замечательным артистом, а сегодня совершил какой-то проступок», — сказал Файзиев.

Пересъемки не будет

Режиссер и сценарист Михаил Местецкий согласился, что вырезать актера из какого-либо фильма невозможно, а старые фильмы с Ефремовым никто переделывать не будет. Собеседник «360» отметил, что актера уже убрали из списка действующих лиц в одном сериале. Вероятно, речь идет про ленту «Вампиры средней полосы», где Ефремов сыграл роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича.

«Эта ситуация далеко не закончена. Какой у нее будет шлейф, я не знаю. Я бы очень хотел, чтобы к этой ситуации отнеслись с сочувствием, а не с глумлением. Сочувствием к такому большому несчастью человеческому в свете того, что сейчас многие решения Ефремова кажутся еще более неправильными, чем решение садиться пьяным за руль. Надеюсь, что и репутационно, и по-человечески Ефремов выйдет из нее как-то благородно. Я люблю его как актера и очень переживаю по поводу истории», — сказал Местецкий.