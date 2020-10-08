Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-центра. У него были серьезные проблемы со здоровьем

Молодой актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба 7 октября. Он несколько раз успел нырнуть под воду, а после пошел ко дну. Позже его подруга рассказала, что 26-летний юноша несколько лет страдал от припадков — в том числе от слишком яркого света. Собрали главное по этой истории.

Что произошло?

Бывший актер Молодежного театра Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин 10 лет посещал один и тот же фитнес-клуб, пишет РЕН ТВ. У молодого человека были серьезные проблемы со здоровьем, и с помощью плавания в том числе он пытался бороться с последствиями недуга. По данным издания, сотрудники центра знали о состоянии Кафиятуллина, но так как были знакомы с ним давно, не запрещали ему плавать. По другой версии, которую представил сайт радио «Комсомольская правда», актер мог принести в клуб поддельную справку о здоровье.

Вечером 7 октября актер отправился на плавание. После нескольких нырков он начал терять сознание и погрузился на дно. Это и первую реакцию сотрудников фитнес-центра запечатлели камеры видеонаблюдения. Сначала никто не понял, что произошло. Первой все осознала проплывающая женщина. Она позвала сотрудника клуба на помощь — тот неспешно пошел за шестом, чтобы подать его утопающему. Когда мужчина понял, что что-то не так, он ускорился и позвал на помощь коллег.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, сотрудники фитнес-центра до прибытия скорой пытались вернуть актера к жизни. Прибывшие на место медики еще час старались реанимировать Кафиятуллина, но ничего не вышло.

«Долго не мог говорить, ходить»

Стали ли проблемы со здоровьем Рината причиной такой смерти — это выяснит следствие. Близкая подруга Кафиятуллина Алена рассказала «360», что болезнь раньше сломала парню карьеру. В 2015 году он окончил актерский факультет Института современного искусства, после чего сразу устроился в Молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Молодой талант полюбился зрителю — он был занят на заметных ролях в постановках по классическим произведениям. Например, зрители могли помнить его по ролям Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и Добчинского из «Ревизора».

Однако болезнь оказалась сильнее, чем желание и возможность выступать. Алена не назвала точный диагноз друга, но рассказала, что у него были проблемы с мозгом, часто случались припадки. В течение трех лет он боролся с болезнью, проходил курс реабилитации. Из-за этого он бросил сцену — к тому же припадки часто вызывал яркий свет, похожий на театральные софиты.

Алена категорически отмела версию о том, что Кафиятуллин мог быть под действием алкоголя или наркотических веществ. Актер внимательно относился к своему здоровью, ведь реабилитация проходила очень тяжело.

«После первого приступа он не мог долго разговаривать, ходить, у него не было голоса, но он все равно занимался творчеством, снимал ролики, придумывал новые форматы в Instagram. К нему все приезжали, поддерживали. Он был хорошим, активным, добрым другом», — рассказала девушка.

«У нас люди не тонут»

Сотрудники клуба заняли «оборонительную» позицию от СМИ. Несмотря на информацию о долгих попытках вернуть Кафиятуллина к жизни, в центре наотрез отказались от комментариев. Съемочной группе «360» попытались запретить снимать, заявив, что это частная территория, хотя по закону фитнес-центры являются общественным местом, доступным для съемок. Сотрудник заведения пригрозил вызвать полицию и заявил, что у них «люди не тонут». Однако вскоре признал, что «человека не стало», но все же отказался давать дополнительные комментарии, сославшись на следственные действия.

Но один фитнес-тренер все же рассказал сайту «Пятого канала», что актера достали быстро и «начали качать»

«Мы как раз две недели назад лекцию по реанимации слушали. Здесь тренировки, баня, холодная вода — это сразу спазм, если не подготовлен организм к нагрузке», — рассказал тренер.