Социальные сети — это уже не просто инструмент для общения, но и источник дохода. Однако в правовом поле владение бизнес-аккаунтом в том же Instagram никак не урегулировано, как и его судьба после смерти владельца. Платформы вынуждены сами прописывать варианты развития событий, а эксперты настаивают на обновлении законодательств и прописывании судьбы аккаунтов в завещаниях.

Интернет пока довольно слабо поддается контролю. Страны пытаются адаптироваться под развивающийся мир технологий и обновлять свои законодательства. Однако некоторые аспекты пока не стоят в приоритете государств, а зачастую и самих интернет-платформ. Например, судьба аккаунтов умерших людей.

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, к 2070 году в соцсетях мертвецов будет больше, чем живых. К 2100 году ожидается, что 1 400 000 000 аккаунтов будет принадлежать мертвым людям.

Политика соцсетей

Социальные сети постепенно начинают задумываться об этом и вводят обновления, но процесс идет слабо.

В 2020 году «ВКонтакте» стала помечать страницы умерших людей. Вместо даты и времени последнего визита сайта в профиле стала появляться надпись: «Страница умершего человека». Для того, чтобы появилось такое уведомление, родственникам погибшего нужно обратиться в службу поддержки соцсети и отправить фото свидетельства о смерти.

Facebook в начале своего существования просто удалял профили умерших, но в 2009 году ввел возможность «меморизации» страницы. Это значит, что после того, как техподдержка получит доказательство смерти, профиль усопшего превратят в мемориальную страницу. Его личные данные будут минимизированы, а его друзья и члены семьи смогут оставить свои послания.

В феврале 2015 года Facebook разрешил пользователям назначить друга или члена семьи в качестве «унаследованного контактного лица». Это лицо, которое сможет управлять страницей после смерти человека. Пользователи также могут выбрать возможность удаления их страницы навсегда после подтверждения смерти.

В Instagram друзья и родственники умершего тоже могут сообщить о его смерти и попросить перевести аккаунт из личного в памятный.

В YouTube пользователи также могут назначить лицо, которое получит доступ к аккаунту после их смерти.

Google старается работать с ближайшими родственниками и представителями усопшего, чтобы закрыть учетные записи, если известно, что он умер. В определенных случаях компания может также предоставить материалы из неактивной учетной записи.

До 2010 года Twitter просто удалял страницы умерших людей. В августе 2010 соцсеть разрешила перевод страниц в памятный статус по запросу членов семьи, а также предоставила им возможность либо удалить учетную запись, либо получить постоянную резервную копию общедоступных твитов умершего пользователя.

Позже Twitter изменил свою политику. Сейчас сайт предлагает только деактивацию учетной записи погибшего по запросу. При этом компания никому не предоставляет доступ к учетной записи. Если же у самих родственников есть данные от аккаунта, то Twitter не запрещает продолжать им пользоваться.

Некоторые сервисы предлагают сохранить пароли, которые будут отправлены указанным людям после смерти пользователя. Время от времени эти сервисы отправляют клиенту электронное письмо с просьбой подтвердить, что он еще жив. Если на три-четыре письма подряд не приходят ответы, то сервис предполагает, что человек умер, и рассылает пароли ранее указанным людям.

Для чего нужна регуляция?

С отключением личного профиля все понятно, но когда речь заходит об аккаунтах блогеров в YouTube, Instagram и Telegram, все становится сложнее. Мы говорим не просто о личной странице, а о бизнесе, приносящем доход. Здесь уже родственники и близкие могут захотеть продолжить дело умершего или предотвратить передачу аккаунта не тому человеку. Это было видно на истории с Telegram-каналом «Расстрига», который вел погибший журналист Сергей Доренко. После его гибели управление над каналом взяла его жена Юлия. Его стали использовать как одну из площадок издания «Подъем».

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Проблемой может стать угасание аккаунта, приносящего доход. Если ни у кого из близких нет доступа к нему, а платформа отказывается раскрывать данные, то шансов урегулировать этот процесс юридически очень мало. И, скорее всего, профиль просто останется висеть призраком в Сети.

Другой интересный элемент — это цифровые активы, которые нельзя никому передать. Приобретая цифровые продукты на Amazon и Apple, вы не можете передать права на их использование кому-то другому. Например, если вы купили дорогое приложение для обработки фотографий, то после вашей смерти пользоваться им никто не сможет. Оно будет работать только на вашем телефоне.

Что дальше?

В России правовой статус личной страницы в соцсети также не определен в законе, а значит, и порядок его наследования. Член правления нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент Ольга Филиппова рассказала газете «Известия», что сейчас подобные сферы регулируют сами социальные сети.

В рамках нынешнего законодательства наследник может претендовать только на получение исключительных прав на произведения, размещенные на страницах усопшего. Получается, что он может получить доступ к информации, хранящейся там, но управление аккаунтом — это совершенно другой вопрос.

«Конечно, не стоит забывать о том, что онлайн-страницы представляют интерес и объемом подписчиков. Но для того, чтобы получить по наследству эти подписки, необходимо дополнительное законодательное регулирование», — сказала юрист.

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Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков выявил и другую сложность: аккаунт изначально принадлежит администрации ресурса. После смерти владельца аккаунта добиться доступа кому-то постороннему будет сложно. Пока что единственный способ уберечь бизнес-аккаунт от «смерти» вместе с его владельцем — это прописать в завещании логин и пароль для входа в него.

За рубежом тоже все чаще говорят о необходимости планирования цифрового наследования, включая решение о том, какие цифровые активы являются наследуемыми, кто должен их наследовать, как следует людей уведомлять об этом и как этот процесс должен быть реализован.

Вопрос о том, имеют ли цифровые активы те же права, что и физические активы, и могут ли цифровые активы, находящиеся в общественном достоянии, передаваться исключительно по наследству, является спорным.

Например, во Франции и Венгрии приняли Общий регламент по защите данных. Он позволяет пользователям заранее устанавливать инструкции по управлению своими онлайн-данными после смерти.

Британский адвокат Александр Меркурис в разговоре с «360» также подчеркнул необходимость обновления законодательства. Получить права на интеллектуальную собственность или доход с аккаунтов усопшего сложно не только из-за отсутствия законов, но и из-за того, что большинство платформ имеет мировой масштаб. Например, суд Великобритании может обязать социальную сеть дать доступ к аккаунту усопшего, но если она зарегистрирована в США, то она не обязана подчиняться.

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«Выхода из этой ситуации два. Первый — пойти по пути Китая, отрезав все зарубежные соцсети. Вы создаете собственные платформы, которые точно будут подчиняться закону. Но такое мало кому понравится, и мне в том числе. Второе — это создать международные соглашения», — сказал эксперт.

По мнению Меркуриса, поскольку интернет носит глобальный характер, и над вопросом регуляции страны должны думать вместе. ЕС уже все чаще и чаще обсуждает подобные процессы.

«Когда человек умирает и за ним остается какой-то бизнес, он не исчезает. Права на него кому-то передают. С бизнес-аккаунтами в соцсетях должна быть та же история», — добавил собеседник «360».

Меркурис предположил, что где-то через двадцать лет почти все перейдут в интернет. Когда для больших бизнесов и мировой экономики станет критично важно иметь подобные законы, они и появятся.

А пока самый эффективный вариант защиты аккаунтов — это прописать в наследстве то, кому передается право на владение ими вместе с логином и паролем. Особенно учитывая то, что в среднем у человека бывает по семь учетных записей в социальных сетях с конфиденциальной информацией, включая фотографии, личные сообщения, а порой и платежные реквизиты. Это стоит сделать хотя бы для того, чтобы аккаунтом не смогли воспользоваться мошенники.