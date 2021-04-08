В Охотском море горел рыболовецкий траулер «Ахтиар». Что известно?

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Ахтиар», сейчас его уже потушили. По предварительным данным пострадавших нет, а начался пожар из-за того, что в трюме от трения воспламенился гофрокартон.

Рыболовецкий траулер «Ахтиар» уже потушили — все 84 человека экипажа в порядке. Судно загорелось в Охотском море, примерно в 200 километрах от Магадана. Задымление заметили в раздевалке нижней палубы, объявили тревогу. Причиной пожара стал гофрокартон, сложенный в трюмах — трение оказалось слишком сильным, так что сначала пошло задымление, а затем листы начали тлеть, сообщает РИА «Новости».

«Помещение обесточено, проливается водой, как и смежные помещения. При разведке выяснилось, что произошло возгорание гофротары. Жертв и пострадавших нет», — заявили в Росрыболовстве.

Сначала моряки заявили, что справились самостоятельно, однако позднее выяснилось, что удалось только локализовать возгорание.

«Оперативному дежурному Росрыболовства они доложили, что произошло возгорание тары в трюмах и они справились собственными силами, но через некоторое время дали дополнительную информацию, что сами не справились», — передает слова пресс-секретаря Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко ТВЦ «Звезда».

К этому времени Росморречфлот уже отправил к месту происшествия спасательное судно Росрыболовства «Справедливый», готовое не только потушить возгорание, но и эвакуировать весь экипаж в случае необходимости. К счастью, угрозы затопления «Ахтиара» не было.

Тушение пожара — уже бригадой спасательного судна — осложняла погода, в районе происшествия волны достигали двух метров, а ветер — 12 метров в секунду. Морякам пришлось выкидывать горящие упаковки картона за борт.

Следком уже начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Траулер «Ахтиар» приписан к порту «Находка», по данным портала fleetphoto, построен траулер был в Гданьске, Польша, на воду его спустили в 1985-м. Судно принадлежит оператору ООО «Рыбокомбинат „Островной“», в рейсе моряки должны были находиться до конца мая.