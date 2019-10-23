Американская иммиграционная служба задержала бывшего вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова в русском районе Майами, штат Флорида. Билалов с братом строил олимпийские объекты в Сочи, но его критиковал президент за чрезмерные траты и злоупотребление полномочиями.

Служба миграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США задержала Ахмеда Билалова 22 октября в его доме недалеко от Майами, в районе Санни Айлс Бич. Ведомство объяснило, что задержание связано с нарушением визового режима — он не покинул США в установленный срок. О мерах пресечения пока ничего не известно.

Посольство РФ ждет от США объяснений по задержанию экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Подробнее

Посольство России в США уже направило официальный запрос в Госдеп. В России с 2013 года Ахмед Билалов объявлен в международный розыск за растрату государственных средств. При этом «Российская газета» отмечает, что Россия не может потребовать экстрадиции, так как соглашения об этом с США нет.

Растрата олимпийских масштабов

В феврале 2013 года президент России Владимир Путин посещал строящиеся олимпийские объекты в Сочи. Один из них — горнолыжный трамплин — привлек внимание главы государства. Проблема была в завышенных ценах и медленном строительстве, за которое отвечал владелец компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Бизнесмен также состоял депутатом Государственной думы и членом Совета Федерации от Краснодарского края.

После резкой критики Путина в адрес Билалова Генеральная прокуратура вместе с несколькими другими структурами занялась проверкой расходования бюджета «Курортов Северного Кавказа», так как более 90% капитала компании было выделено государством. В работе компании нашли много нарушений.

«В период проведения летних Олимпийских игр оплачены расходы в размере более двух миллионов рублей за проживание Билалова в гостинице в Лондоне, а также транспортные услуги в сумме более 800 тысяч рублей. При этом из отчетных документов следовало, что одновременно в этот же период оплачено его проживание в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках», — передает сообщение Генпрокуратуры «Российская газета».

Через два месяца на Билалова завели уголовное дело о растрате средств и финансовых махинациях, его объявили в розыск. Предприниматель успел сбежать из страны сначала в Германию, потом в Великобританию. Свой спешный отъезд из России Билалов объяснял отравлением ртутью и острой необходимостью пройти лечение за рубежом. В 2016 году состав следственно-оперативных групп МВД по делу Билалова усилили, однако решение по делу так и не вынесли.