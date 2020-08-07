Агутин, Лепс и Пьеха отказались петь за Лукашенко. Кто еще из артистов отменил выступления из-за выборов в Белоруссии

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии назначен на 9 августа. Перед этим в стране запланировали концерты, вот только российские музыканты начали массово отказываться от выступлений на них. Кто и почему отменяет концерты и есть ли есть ли звездная поддержка у белорусских властей — в материале «360».

8 августа в разных городах Белоруссии должен состояться ряд бесплатных концертов. Однако музыканты — как российские, так и белорусские — начали отказываться от выступлений. Причиной стало нежелание связывать свое имя с непопулярной у многих предвыборной кампанией действующего президента страны Александра Лукашенко.

7 августа об отмене выступления сообщил Леонид Агутин. Он заявил, что не поедет в Белоруссию по просьбам фанатов, воспринимающих концерты, назначенные на 8 августа, как поддержку Лукашенко. Белорусы обращаются ко многим музыкантом с лозунгом: «Не кормите диктатора», призывая их отказаться от выступлений.

Певцы Григорий Лепс и Александр Панайотов должны были появиться на бесплатном концерте в Витебске 8 августа, но тоже решили отменить свои выступления.

О нежелании выступать 8 августа объявил и Стас Пьеха — он ответил своим фанатам, что приедет с туром в страну не раньше осени.

На момент публикации музыкант удалил свой комментарий и ограничил возможность комментирования конкретного поста.

От выступления на бесплатном концерте в Белоруссии накануне основного дня голосования на президентских выборах отказалась и группа «Краски». Об этом солистка коллектива Оксана Ковалевская сообщила в своем Instagram.

Директор группы «Краски» Александр Волков рассказал «360», что основной коллектив на мероприятие даже не приглашали, соответственно, и ехать группа не собиралась. Тем не менее выступление анонсируют на афишах брестского концерта.

Популярный российский дуэт RASA тоже объявил о том, что не приедет в Белоруссию. Участников группы об этом также просили подписчики, упомянув, что они не хотят, чтобы их кумиры поддерживали «последнего диктатора в Европе». Информацию об отмене выступлений подтвердили оба участника дуэта: и Виктор Поплеев, и Дарья Шейк.

«8 августа группа RASA не будет выступать на мероприятии в связи с тяжелой политической ситуацией в стране», — сказала артистка.

При этом дуэт пообещал скорую встречу с белорусскими фанатами. Аналогично поступила и российская группа «Кар-Мэн». На официальной странице коллектива в Instagram появилось объявление о переносе концерта на более позднюю дату из-за событий в Белоруссии.

При этом концертный директор группы «Кар-Мэн» Александр Шовиков рассказал «360», что сами концерты, по его мнению, не состоятся, однако причин он не знает.

«Если бы это была политическая акция, мы бы не участвовали. То есть если бы это был агитационный концерт какой-то, мы бы изначально не участвовали», — сказал он.

Белорусские артисты также не остались в стороне — гомельский певец Мэвл заявил, что выступать на концерте 8 августа тоже не будет.

Также на «Хип-хоп салюте» 8 августа отказался выступать армянский хип-хоп-дуэт Джаро и Ханза, популярные американские рэперы Saint Jhn и Tyga.

«Мое выступление не имеет политической мотивации и, чтобы избежать конфликта с выборами в Белоруссии, я не буду выступать в Минске 8 августа. Я надеюсь вернуться, чтобы выступить для моих фанатов в будущем», — написал последний.

Поддержат режим?

При этом остались и те, кто пока не захотел отменять концерты. Например, молодой белорусский электропоп-дуэт «Немига» пока, несмотря на многочисленные просьбы поклонников, официальных заявлений не сделал.

Сохраняют молчание и россияне из коллектива «Отпетые мошенники». Их группа все еще значится в афишах предвыборного концерта в Минске, а сообщений об отмене выступления не было.

Не стали отменять свои выступления на бесплатном концерте в Витебске российская группа «Фабрика» и украинский герлз-бэнд «Лас-Вегас».