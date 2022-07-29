Западные СМИ обнаружили агентов Кремля в госаппарате Украины. Так они оправдали провал СБУ

Иностранные СМИ заявили о присутствии агентов Кремля в госаппарате Украины. Их якобы внедрили туда задолго до начала спецоперации, чтобы подготовить почву и заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского капитулировать. Теперь же, жалуются источники, Службе безопасности Украины приходится тратить силы на поиск этих людей в собственных рядах. Если бы Россия действительно использовала такие методы, Украина уже вошла бы в ее состав. Возможно, киевский режим попросту пытается оправдать свои же промахи и обмануть украинцев.

Агенты России

Россия внедрила в госаппарат Украины глубокую разветвленную сеть агентов, причем задолго до начала спецоперации: по крайней мере, так утверждают авторы расследования Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Москва пыталась подготовить почву для «вторжения» с помощью подкупов и уговоров.

«Расследователи» отметили, что президент РФ Владимир Путин якобы рассчитывал на побег администрации украинского коллеги, а сам Владимир Зеленский в результате действий агентов должен был капитулировать. В статье привели слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что у России были агенты даже среди военных и сотрудников спецслужб.

В агентстве предположили, что сдача без боя Чернобыльской АЭС в первый день спецоперации — результат именно деятельности секретных агентов. В госизмене заподозрили и бывшего руководителя службы безопасности станции и одного из высокопоставленных сотрудников спецслужб Валентина Витера.

По данным Reuters, Россия якобы планировала устроить на Украине переворот и привести к власти пророссийского лидера. Такой фигурой издание сочло Олега Царева. Это экс-депутат Верховной рады, который давно перебрался в РФ и поддержал начало спецоперации. При этом источники отметили, что СБУ теперь приходится тратить много сил и времени на поиск секретных агентов России в собственных рядах.

Очередной обман

Если бы российское руководство действительно внедряло агентов и подкупало политиков, это было бы вовсе неплохо. Таким мнением с «360» поделился экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

Это полностью укладывается в концепцию войны нового типа. <…> Она рассматривается не как чисто военные действия. Работа идет на всех фронтах — элитном, дипломатическом, экономическом, культурном и так далее. Боевые действия — лишь заключительная стадия Алексей Живов. экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс».

Если бы такая работа действительно успешно проводилась, уверен Живов, то Украина была бы уже если не в составе России, то как минимум очень дружественным государством.

«Они пытаются выдать это как некое зло. Я это злом не считаю. США такой работой занимаются по всему миру. И никто не считает это чем-то экстраординарным. Почему мы должны считать злом работу с элитами соседних государств?» — задался вопросом Живов.

Такие новости запускают с одной целью — промыть мозги украинцам, среди которых, как и среди европейцев, все чаще звучат призывы вести переговоры с Россией. В этом уверен политолог Никита Донцов.

«Украинцы этого хотят, они даже создали на сайте президента Украины петицию, которую подписало большое количество людей — с требованием к Владимиру Зеленскому возобновить мирные переговоры. С российской стороны готовность общаться есть. <…> Для Зеленского же выгодно, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Очевидно, что если он пойдет на уступки, то его политическое будущее станет весьма туманным. Украинцы сами не простят ему того положения, до которого он довел страну», — пояснил Донцов.

Шизофрения украинской разведки

Более того, по словам Живова, статья Reuters выглядит как оправдание провала Украины. Он даже поставил украинской разведке диагноз: шпиономания.

«Но это только на руку Москве и только приближает нашу победу», — отметил он.

По словам Донцова, сотрудники СБУ, осознавая свою беспомощность, пытаются перевести стрелки на Россию и ее президента.

«Пытаются найти виноватых. <…> На днях были новости, что сотрудники СБУ тщетно пытались завербовать российских летчиков. Наши летчики, конечно, молодцы, патриоты, сразу же уведомили органы и развели украинскую сторону, выставив полными непрофессионалами. Конечно, украинцам теперь нужно как-то поднимать свой рейтинг, вот они и придумывают какую-то опасность», — заключил Донцов.

На днях стало известно, что разведка Украины предложила российскому летчику двойную плату за угон самолета ВС РФ.