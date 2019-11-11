Агент под антидепрессантами. Как погиб основатель «Белых касок»

Соучредителя сирийских «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым в Стамбуле. Несколько дней назад Мария Захарова открыто назвала его бывшим британским шпионом, связанным с террористами. «360» рассказывает, что известно о погибшем и была ли его смерть случайной.

Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu. Организация подтвердила это в Twitter.

Городская администрация уже заявила о начале расследования. Однако пока точно не ясно, сознательно ли он прыгнул с балкона третьего этажа или упал случайно и не помогал ли ему кто-то уйти из жизни.

По словам супруги Эммы Хедвинг Кристины, последнее время Ле Мезюрье переживал сильный стресс, принимал антидепрессанты и снотворное. В день его смерти они не спали до четырех утра. Затем женщина заснула, а спустя всего полтора часа ее уже разбудила полиция. По версии правоохранителей, произошедшее было самоубийством. Посторонние в дом, как пояснила женщина, ночью не входили.

В беседе с РИА «Новости» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что смерть бывшего шпиона могла быть неслучайной. После освобождения большей территории страны правительственными войсками встал вопрос об ответственности «Касок» за их неправомерные действия. Ле Мезюрье могли устранить конкуренты по организации, исламские радикалы или те, кто контролирует организацию, если он стал им неугоден.

Кроме того, уточнил Долгов в разговоре с «360», Ле Мезюрье, как и другие руководители «Белых касок», получал финансирование и распределял деньги среди добровольцев. Участие в финансовых потоках также могло стать причиной ликвидации бывшего шпиона.

Что известно о погибшем

О Ле Мезюрье известно немногое. Например, что он родился в 1971 году. Дослужился до звания офицера британской разведки МИ-6, в составе миссии ООН по поддержанию мира побывал в Югославии. Правда, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, еще со времен Косова британец контактировал с террористами и вообще «засветился во многих конфликтах по всему миру». Затем Ле Мезюрье работал на Ближнем Востоке.

«Все члены „Белых касок“ участвовали в военных операциях в рядах вооруженных исламистских группировок — конкретно в боевых действиях против правительственной армии, в террористических операциях. Руководители организовывали и контролировали эти операции», — подтвердил Долгов.

После увольнения из разведки Ле Мезюрье стал консультантом по вооруженным конфликтам. А в 2014 году основал некоммерческий фонд Mayday Rescue Foundation. Организация занималась обучением добровольцев служб экстренного реагирования в горячих точках. Она также спонсировала сирийскую организацию гражданской обороны «Белые каски», британским соучредителем которой был погибший.

«Белые каски»

Западная пресса скромно называет «Белых касок»«рядовыми героями», оказывающими медпомощь и спасающими мирных жителей. Их работа стала даже сюжетом для оскароносного документального фильма Netflix.

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«Организация была создана при участии британских спецслужб. Руководители „Белых касок“ менялись, но все они были под контролем иностранных спецслужб и главарей вооруженных исламистских группировок. Включая последнего, который погиб», — пояснил Долгов.

А вот в российских СМИ они прославились больше по обвиненям в развязывании информационной войны против Башара Асада,инсценировками авианалетов и химатак сирийской и российской армий. Обвиняли их и в военных преступлениях. В 2018 году Дональд Трамп было заявил о прекращении финансирования «Касок», но потом передумал и щедро отдал 4,5 миллиона долларов.

Британская The Guardian называет «Белых касок» «жертвами машины российской онлайн-пропаганды». Хотя ранее обозреватель издания Джон Райт критически охарактеризовал их работу, а о самом Ле Мезюрье написал, что тот «несет в себе неотвратимый запах британского пагубного наследия грязных войн». С обвинениями в том, что «„Белые каски“ — идеальное прикрытие для снабжения и финансирования террористов», выступала и британская журналистка Ванесса Билли.