Гитлер в стиле афро появился на обложке журнала в Чехии. Главреда сразу отправили в бан на Facebook

Выпускающий журнал Марек Стониш поделился своей работой на странице в социальной сети. Шквал критики был таким сильным, что Facebook заблокировал аккаунт журналиста на 24 часа. При этом увидеть картинку все еще можно — на странице издания. В тексте поста сообщают, что журнал есть в продаже в печатном виде.

На сайте журнала его редактор лично рассказал, зачем поместил коллаж на обложку. «Я просто против всемирного антирасистского скандала, который спровоцировала смерть „нежного гиганта Флойда“ — человека, который, в дополнение к другому красочному криминальному прошлому, сидел пять лет за вооруженное нападения на женщину на поздних сроках беременности. Я обеспокоен общим лицемерием и притворством борьбы с расизмом», — заявил Марек Стониш.

Главред «Рефлекса» говорит о последней судимости Джорджа Флойда — во время вооруженного ограбления он приставил пистолет к животу женщины, но нет ни одного подтверждения того, что она была беременна. По соцсетям же разошлась фейковая фотография с пострадавшей.

В том же номере журнала были опубликованы три статьи, в которых обсуждается волна демонстраций в США, война с памятниками и причины беспорядков в Миннеаполисе. Сам главный редактор рассказал, что люди, которые выходят на улицы Парижа на антирасистские демонстрации, кричат «грязные евреи».

При этом с идеями текстов в Сети никто не спорит. Внимание привлекла лишь яркая обложка. «Потому что они не читают „Рефлекс“ и никогда не будут читать. Они увидели обложку в социальных сетях, в интернете или в газетном киоске», — пояснил Стониш.

Бан от Facebook он сравнил с коммунистической цезурой. Редактор рассказал, что у них в Европе еще есть свобода. Под этим он подразумевает свой журнал. «Мы все еще свободны» — заявил Стониш.

Реакция

В интернете все отреагировали по-разному. Так, чешская активистка Аполена Рыхликова оказалась в числе тех, кто обложку не понял. На своей странице в Facebook она рассказала случай, когда в статье «Рефлекса» ее цитату якобы выдернули из контекста. Девушка заявила, что издание дезинформирующее и расистское.

В Twitter же многие поддержали идею с Гитлером в образе афроамериканца. «Когда разъяренная толпа просит расформировать полицию, чтобы самой делать ее работу, это напоминает мне о начале Национал-социалистической немецкой рабочей партии», — написал Mali.

Многие российские пользователи, в свою очередь, возмутились бану главного редактора в Fасеbооk и вовсе заявили, что с удовольствием бы почитали статью к этой обложке. «И да, где Шарли?» — спросил пользователь Волюнтарист, напомнив о молчании французского литературно-художественного еженедельного журнала политической сатиры «Шарли Эбдо».