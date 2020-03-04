    04 марта 2020, 01:00

    Африканца осудили за изнасилование проститутки. Он оказался жертвой хитрой путаны — причем не первой

    Анатолий Минкин

    Больше года провел в следственном изоляторе Уфы приехавший в Россию студент из Нигерии Айо Осиа. Его обвинила в изнасиловании местная проститутка Мария Лусникова. Сегодня суд признал молодого человека виновным, но тут же отпустил, так как свой срок молодой человек уже отбыл в изоляторе. Само дело оказалось намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

    Изнасилование или ограбление

    История об изнасиловании началась в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года. В полицию обратилась 41-летняя проститутка из Уфы Мария Лусникова. Она заявила, что ее избил, ограбил и изнасиловал молодой чернокожий.

    Женщина уточнила, что насильник забрал у нее деньги, четыре мобильных телефона и планшет. Весь ущерб составил 34 тысячи рублей. Подозреваемого в преступлении Айо Осиа задержали в одном из хостелов. Свою вину он не признал.

    Через своего адвоката Айо обратился в СМИ, где рассказал свою версию событий. Он пояснил, что знает Марию давно. Познакомились они через сайт секс-услуг. Никакого интима в первую встречу не было. Для него женщина оказалась слишком взрослой.

    Когда Мария ушла, то Айо не нашел 500 долларов. До своей гостьи он дозвониться не смог и решил забыть про деньги. В канун нового года он снова нашел Марию на сайте секс-услуг.

    Под видом клиента он договорился о встрече. Он надеялся, что сможет вернуть свои деньги, но Мария предложила секс в качестве компенсации. Айо снял весь акт на телефон.

    Эта запись стала доказательством насилия в уголовном деле. Однако адвокаты доказали, что никакого сопротивления не было, а все было по согласию.

    Против нигерийца возбудили дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Разбой, совершенный с применением оружия».

    Битва флешмобов

    После задержания Айо в его защиту начали выступать другие приехавшие на учебу из Африки студенты башкирских вузов. Они выложили в социальные сети музыкальный клип Freedom («Свобода»).

    После появления видео в социальных сетях к ним подключились учащиеся вузов из разных стран с просьбой провести честное расследование уголовного дела.

    Но в ответ сторонницы Марии, ее коллеги из разных городов России запустили собственный флешмоб «Маша, мы с тобой». На своих страницах в Instagram они публиковали слова поддержки.

    Интересное дело привлекло внимание телевизионщиков. Лусникову пригласили в программу «На самом деле» на Первом канале. Там она прошла полиграф, который показал, что ее связь с молодым студентом была по согласию.

    После она стала героиней программы «Пусть говорят». Там жрица любви честно призналась, что уже посадила одного из своих клиентов, который избил ее и ограбил. Так что Айо для нее стал не первой жертвой.

    Освобождение из-под стражи

    Сегодня суд вынес приговор чернокожему студенту Айо Осиа. Его признали виновным, но перед этим судья переквалифицировал тяжкие статьи. Суд приговорил нигерийца к двум годам и четырем месяцам колонии поселения. Так как в Следственном изоляторе день идет за два, то молодого человека тут же отпустили. Из здания суда Айо выходил под песню. Видео с места опубликовал ВГТК «Башкортостан».

    Однако на этом для нигерийца все еще не закончилось. Пострадавшая Мария Лусникова заявила, что намерена подать апелляцию. Ей не понравился маленький срок, который присудили молодому человеку.