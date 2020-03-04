Изнасилование или ограбление

История об изнасиловании началась в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года. В полицию обратилась 41-летняя проститутка из Уфы Мария Лусникова. Она заявила, что ее избил, ограбил и изнасиловал молодой чернокожий.

Женщина уточнила, что насильник забрал у нее деньги, четыре мобильных телефона и планшет. Весь ущерб составил 34 тысячи рублей. Подозреваемого в преступлении Айо Осиа задержали в одном из хостелов. Свою вину он не признал.

Через своего адвоката Айо обратился в СМИ, где рассказал свою версию событий. Он пояснил, что знает Марию давно. Познакомились они через сайт секс-услуг. Никакого интима в первую встречу не было. Для него женщина оказалась слишком взрослой.

Когда Мария ушла, то Айо не нашел 500 долларов. До своей гостьи он дозвониться не смог и решил забыть про деньги. В канун нового года он снова нашел Марию на сайте секс-услуг.

Под видом клиента он договорился о встрече. Он надеялся, что сможет вернуть свои деньги, но Мария предложила секс в качестве компенсации. Айо снял весь акт на телефон.

Эта запись стала доказательством насилия в уголовном деле. Однако адвокаты доказали, что никакого сопротивления не было, а все было по согласию.

Против нигерийца возбудили дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Разбой, совершенный с применением оружия».

Битва флешмобов

После задержания Айо в его защиту начали выступать другие приехавшие на учебу из Африки студенты башкирских вузов. Они выложили в социальные сети музыкальный клип Freedom («Свобода»).

После появления видео в социальных сетях к ним подключились учащиеся вузов из разных стран с просьбой провести честное расследование уголовного дела.

Но в ответ сторонницы Марии, ее коллеги из разных городов России запустили собственный флешмоб «Маша, мы с тобой». На своих страницах в Instagram они публиковали слова поддержки.

Интересное дело привлекло внимание телевизионщиков. Лусникову пригласили в программу «На самом деле» на Первом канале. Там она прошла полиграф, который показал, что ее связь с молодым студентом была по согласию.

После она стала героиней программы «Пусть говорят». Там жрица любви честно призналась, что уже посадила одного из своих клиентов, который избил ее и ограбил. Так что Айо для нее стал не первой жертвой.

Освобождение из-под стражи

Сегодня суд вынес приговор чернокожему студенту Айо Осиа. Его признали виновным, но перед этим судья переквалифицировал тяжкие статьи. Суд приговорил нигерийца к двум годам и четырем месяцам колонии поселения. Так как в Следственном изоляторе день идет за два, то молодого человека тут же отпустили. Из здания суда Айо выходил под песню. Видео с места опубликовал ВГТК «Башкортостан».

Однако на этом для нигерийца все еще не закончилось. Пострадавшая Мария Лусникова заявила, что намерена подать апелляцию. Ей не понравился маленький срок, который присудили молодому человеку.