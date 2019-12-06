Африканские спортсмены приехали на чемпионат в Европу и вышли погулять. Их поймали и отправили в лагерь для беженцев

Полиция Хорватии депортировала двух нигерийских игроков в настольный теннис в лагерь для беженцев в Боснии. Спортсмены были в стране на законных основаниях, но полиция не смогла проверить их документы. Нигерийцам пришлось провести некоторое время в боснийском лагере, где тысячи мигрантов застряли в палатках без воды и отопления.

Студенты Федерального технологического университета Оверри в Нигерии Абия Ученна Александро и Эбо Кеннет Чинеду прибыли в Загреб 12 ноября для участия в V Международном межуниверситетском чемпионате. В этом году он проходил в хорватском городе Пула.

Как передает Тhе Guаrdiаn, после турнира спортсмены покинули город и отправились в Загреб, откуда должны были вылететь обратно в Лагос 18 ноября. Однако в ночь перед отъездом во время прогулки по столице Хорватии их остановили полицейские. Они попросили у студентов документы, удостоверяющие личность.

Парни попытались объяснить, что их паспорта находятся в общежитии, но полицейские не стали их слушать и сразу отвезли в участок. Спортсменов приняли за мигрантов без документов, посадили в фургон и доставили на границу с Боснией и Герцеговиной. Там в тот день хорватские власти собрали группу мигрантов, перехваченных при попытке пересечь страну. Всей группе полиция приказала двигаться через лес в Боснию и Герцеговину.

«Я отказался идти в лес. Офицер сказал мне, что пристрелит меня, если я не буду двигаться», — рассказывает Эбо Кеннет Чинеду.

В конечном итоге оба студента были депортированы в Боснию и Герцеговину. Они оказались в лагере в Великой Кладуше, где тысячи мигрантов жили в палатках без воды и отопления при температуре до -2 °C.

Абия и Эбо не сразу смогли объяснить свою ситуацию, поэтому им пришлось пробыть в лагере до конца ноября. Их паспорта так и остались лежать в хостеле, а полиция забрала у них все деньги. Позже волонтеры в лагере с могли связаться с представителями соревнований по настольному теннису и рассказали о произошедшем.

Организатор соревнований все еще находится в полном недоумении от того, как такое могло произойти.

«Абсурдно, что никто не поверил мальчикам, когда они пытались объяснить полицейским, что у них есть обычные визы. Было бы достаточно сопроводить их в общежитие, чтобы убедиться, что они въехали в Хорватию на законных основаниях», — отметил он.

Пытаясь оправдать действия полиции, Министерство внутренних дел предположило, что нигерийцы могли злоупотребить своим участием в спортивных соревнованиях и пытаться остаться в стране.

В течение многих лет сотрудники гуманитарных учреждений и агентства обвиняют хорватские власти в незаконной отправке мигрантов, пытающихся пересечь границу, обратно в Боснию и Герцеговину. Хорватские полицейские систематически избивают мигрантов, ищущих убежища, лишают их личных вещей и уничтожают их мобильные телефоны, чтобы избежать съемок.