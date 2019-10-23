Большой саммит со странами Африки в среду, 23 октября, прошел в Сочи. В ходе него Россия списала больше 20 миллиардов долларов долга. Зачем, и что это может принести нашей стране — в материале «360».

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О списании долгов Владимир Путин объявил в Сочи на экономическом форуме «Россия — Африка».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал президент.

Он добавил, что с несколькими государствами запущены совместные программы, в рамках которых долги идут на «финансирование национальных проектов экономического роста».

О списании 20 миллиардов долларов «беднейшим [африканским] странам с большой задолженностью» Путин заявлял еще в 2017 году, после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.

По словам Альберта Хаматшина — научного сотрудника Института Африки РАН, 20 миллиардов — это долги, накопленные «за достаточно продолжительное время». Кроме того, не всегда речь идет о полном списании займа.

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«В некоторых случаях это было полное списание, но иногда часть долга, допустим, 20% идет в обмен на развитие. Запускаются какие-то проекты по развитию, и поставщиками выступают компании стран, на которые списан долг», — заявил он в разговоре с «360».

«Списывается долг, например, Мозамбику или Эфиопии, а на части этого долга африканцы покупают „КамАЗы“», — добавил он.

Кроме того, по мнению Хаматшина, прощение долгов можно рассматривать как инструмент международного влияния, «когда мы говорим о том, что Россия участвует в достижении целей глобального развития и должна внести в это свой вклад».

И если Россия списывает безнадежные долги, делает определенные шаги, чтобы улучшить кредитные рейтинги стран-заемщиков, то, конечно, это в итоге сказывается на образе России и благосклонности к ней тех стран, в отношении которых эти списания происходят. Альберт Хаматшин Институт Африки Российской академии наук

Кроме того, это может способствовать развитию в Африке российского бизнеса — тех компаний, которые заинтересованы прийти на континент.

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Что это может дать России? Если в странах Африки повысится уровень жизни, они станут «более емкими рынками для наших товаров и услуг».

В свою очередь, первый министр экономики России Андрей Нечаев рассказал РБК, что займы африканских стран были сделаны еще во времена СССР.

«Это были долги за поставку оружия, они были крайне плохо оформлены, буквально под честное слово», — рассказал экс-министр.

Он подтвердил, что списание, как правило, происходит не полностью — часть долга продлевается на новых условиях или превращается в суверенные ценные бумаги. При этом большинство долгов списываются в обмен на льготы для российских компаний, например, доступ к полезным ископаемым.

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По словам научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, с 1992 года Россия списала разным странам долгов на 152 миллиарда долларов.

Он заявил изданию, что «политика прощения долгов хорошо выглядит в топе „Яндекса“, но очень плохо выглядит и в финансовых балансах, и в реальной политике».

По мнению Делягина, долги, даже заведомо невозвратные, можно использовать как инструмент давления. Помимо этого их можно реструктурировать или получить вместо денег товары.