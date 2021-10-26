Афганцы стали продавать детей ради выживания. Для многих это единственный выход из бедности

Приход к власти талибов* в Афганистане привел страну к экономическому и гуманитарному кризису. После прекращения финансирования от Всемирного банка и Международного валютного фонда бедность афганцев достигла рекордных уровней. От отчаяния афганцы пошли на радикальный шаг и начали продавать своих детей.

Спасение в детях

Работающая уборщицей в провинции западного Афганистана Салеха из-за постоянной нехватки средств набрала долгов. По ее словам, единственный способ расплатиться с кредиторами — это продать трехлетнюю дочь Наджибу. Общая сумма долга женщины составляет около 50 тысяч афгани (39 тысяч рублей). Ее дневная выручка составляет всего 62 афгани, поэтому погасить заем она не может.

Салеха объясняет, что готова продать свою младшую дочь, чтобы спасти ее саму. На деньги, которые она может выручить за ребенка, женщина расплатится с долгами и несколько дней остальные дети не будут голодать.

«Дочке может повезти, но пока я даже не знаю, что мы будем есть сегодня вечером», — поделилась Салеха с газетой The Wall Street Journal.

Бывший полицейский Назир рассказал журналисту The New York Post, что пока не договорился с возможным покупателем на свою четырехлетнюю дочь.

«Я получил предложение от владельца магазина. Он предложил заплатить за мою дочь 20 тысяч афгани, чтобы она жила и работала с ним. Но по такой низкой цене я не могу отдать своего ребенка, поэтому я попросил 50 тысяч», — заявил афганец.

Он пояснил, что прекрасно понимает весь ужас положения, в котором оказалась его семья, но кроме дочери у него еще четверо детей, которых нужно кормить. По словам Назира, деньги помогли бы сейчас им выжить, а дочь он готов выкупить обратно, когда достаточно заработает.

«Не думайте, что я не люблю свою дочь. Одна мысль о ее продаже пугает меня, но я просто не знаю, что еще могу сделать», — подчеркнул он.

На продажу выставляют не только подросших детей, но даже младенцев. Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила, что семья сборщика мусора продала новорожденную девочку за почти полмиллиона афгани.

Покупатель внес только половину суммы, пообещав, что в ближайшие месяцы расплатиться полностью. Девочку он купил, чтобы выдать ее за своего сына, когда она подрастет. Родители пошли на такой шаг, чтобы прокормить других детей.

От продажи детей ради того, чтобы выбраться из нищеты, не отказываются афганские беженцы. Оказавшаяся в иранском городе Фируз Кух пожилая женщина продала двух своих внуков. По ее словам, за одного мальчика ей удалось выручить от 100 до 150 тысяч афгани.

Истоки кризиса

После прихода к власти сторонников радикального движения «Талибан»* Афганистан остался без внешнего финансирования. Поступления средств Международного валютного фонда и Всемирного банка раньше обеспечивало до 40% внутреннего валового продукта страны. С приходом к власти радикалов перечисление денег остановилось.

Все это привело к резкой инфляции. Цены на продукты и лекарства выросли. Кроме того, на состоянии сказывается сильная засуха, которая охватила страну. А это значит, что урожай зерна, овощей и фруктов окажется минимальным.

По подсчетам участников Всемирной продовольственной программы ООН треть всех афганцев голодают, не получают достаточного питания около двух миллионов детей

«Более половины населения Афганистана живет за чертой бедности. Невозможность обеспечить безопасность лишает целые общины возможности заработать деньги для того, чтобы выжить», — говорится в сообщении.

Гуманитарные организации призвали направить в Афганистан помощь, чтобы не допустить массовой смерти жителей.

*“Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России