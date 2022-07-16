Офисы микрозаймов начали выманивать квартиры. Афера стара как мир, но ее легко раскрыть

Микрозаймы под залог недвижимости сейчас запрещены, но в недобросовестных финансовых организациях находят способ обойти этот запрет. Недавно стало известно о новой схеме мошенничества: человек приходит за небольшой суммой и в результате хитрых махинаций лишается квартиры. «360» разобрался, как действуют злоумышленники и что делать, чтобы не попасться на крючок.

Неслучайные ошибки

Недвижимость всегда самый желанный залог для микрофинансовых организаций. Поскольку обычно ее стоимость в разы превышает сумму, на которую берется микрозаем, у недобросовестных организаций возникает соблазн ее присвоить, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, мошенники пытаются запутать жертву. Их конечная цель — получить подпись заемщика на чистом листе или листе, на котором указаны только реквизиты сторон. Потом этот лист можно подшить к другому, «липовому» договору.

Источник фото: РИА «Новости»

«В тексте договора специально делаются бросающиеся в глаза орфографические ошибки. Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз. Конечно, после того как документ подписывается по несколько раз, внимание потенциальной жертвы притупляется, в пятый и шестой раз клиент уже не так внимательно его читает», — пояснил Соловьев агентству «Прайм».

Мошенники могут подсунуть клиенту неверные реквизиты для платежей. Деньги не будут приходить туда, куда должны, возникнет искусственная просрочка, в итоге человек лишится недвижимости, которую, как внезапно выяснит, отдал под залог.

«Старо как мир»

В подмене листов в договорах на самом деле нет ничего нового, рассказал «360» адвокат и юрист в области недвижимости, генеральный директор ООО «Адвекс» Дмитрий Островский.

«Эта схема стара как мир и хорошо апробирована на купле-продаже автомобилей в автосалонах, когда мошенники хотят, например, поиграть с ценой. Человек приезжает купить машину за полмиллиона, а в результате подписывает договор, например, на миллион», — отметил юрист.

Он пояснил: клиента «держат весь день», заставляют подписать кучу разных бумажек, где есть мелкий штифт, и в конце концов у клиента неминуемо рассеивается внимание.

«Весь день без сна и еды, а потом выясняется, что не обратил внимание на изменение суммы. А договор уже подписан, и доказать, что клиент это сделал не глядя, не читая, в неблагоприятных условиях бывает проблематично», — рассказал Островский.

Источник фото: freepik.com

Недобросовестные сотрудники офисов микрозаймов практикуют похожую схему, их цель — запутать, отвлечь, утомить, а в итоге обмануть.

В Сети также есть истории россиян, которые попытались взять деньги под серьезный залог у микрофинансовой организации, а в итоге «подарили» свою недвижимость физлицу — сотруднику этой организации. В какой-то момент злоумышленник пропадал с горизонта, не давая клиенту возможности отдать долг. Затем также подстраивалась просрочка, и человек терял находившееся под залогом имущество.

Выход один: не подписывать бумаги, пока не ознакомишься с ними досконально. Обратившись за займом в финансовую организацию, заключать договор именно с ней.

Никогда не подписывайте договор не читая. Попросите прислать его накануне. Не стесняйтесь говорить: „Хочу показать его своему юристу“. И внимательно читайте все сноски, пункты, написанные мелким шрифтом, а особенно — разделы, связанные с финансовыми условиями Дмитрий Островский адвокат и юрист в области недвижимости, генеральный директор ООО «Адвекс».

По словам Островского, орфографические ошибки в документах легко исправляются «путем подачи заявления нотариусу, если есть нотариальный договор, либо в Росреестр».



