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    16 июля 2022, 17:20

    Офисы микрозаймов начали выманивать квартиры. Афера стара как мир, но ее легко раскрыть

    Адвокат Островский рассказал, как не попасться мошенникам в офисах микрозаймов

    Людмила Городничева, Оксана Кириллова

    Микрозаймы под залог недвижимости сейчас запрещены, но в недобросовестных финансовых организациях находят способ обойти этот запрет. Недавно стало известно о новой схеме мошенничества: человек приходит за небольшой суммой и в результате хитрых махинаций лишается квартиры. «360» разобрался, как действуют злоумышленники и что делать, чтобы не попасться на крючок.

    Офисы микрозаймов начали выманивать квартиры. Афера стара как мир, но ее легко раскрыть

    Неслучайные ошибки

    Недвижимость всегда самый желанный залог для микрофинансовых организаций. Поскольку обычно ее стоимость в разы превышает сумму, на которую берется микрозаем, у недобросовестных организаций возникает соблазн ее присвоить, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    По его словам, мошенники пытаются запутать жертву. Их конечная цель — получить подпись заемщика на чистом листе или листе, на котором указаны только реквизиты сторон. Потом этот лист можно подшить к другому, «липовому» договору.

    Офисы микрозаймов начали выманивать квартиры. Афера стара как мир, но ее легко раскрыть | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    «В тексте договора специально делаются бросающиеся в глаза орфографические ошибки. Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз. Конечно, после того как документ подписывается по несколько раз, внимание потенциальной жертвы притупляется, в пятый и шестой раз клиент уже не так внимательно его читает», — пояснил Соловьев агентству «Прайм».

    Мошенники могут подсунуть клиенту неверные реквизиты для платежей. Деньги не будут приходить туда, куда должны, возникнет искусственная просрочка, в итоге человек лишится недвижимости, которую, как внезапно выяснит, отдал под залог.

    «Старо как мир»

    В подмене листов в договорах на самом деле нет ничего нового, рассказал «360» адвокат и юрист в области недвижимости, генеральный директор ООО «Адвекс» Дмитрий Островский.

    «Эта схема стара как мир и хорошо апробирована на купле-продаже автомобилей в автосалонах, когда мошенники хотят, например, поиграть с ценой. Человек приезжает купить машину за полмиллиона, а в результате подписывает договор, например, на миллион», — отметил юрист.

    Он пояснил: клиента «держат весь день», заставляют подписать кучу разных бумажек, где есть мелкий штифт, и в конце концов у клиента неминуемо рассеивается внимание.

    «Весь день без сна и еды, а потом выясняется, что не обратил внимание на изменение суммы. А договор уже подписан, и доказать, что клиент это сделал не глядя, не читая, в неблагоприятных условиях бывает проблематично», — рассказал Островский.

    Офисы микрозаймов начали выманивать квартиры. Афера стара как мир, но ее легко раскрыть | Изображение 2Источник фото: freepik.com

    Недобросовестные сотрудники офисов микрозаймов практикуют похожую схему, их цель — запутать, отвлечь, утомить, а в итоге обмануть.

    В Сети также есть истории россиян, которые попытались взять деньги под серьезный залог у микрофинансовой организации, а в итоге «подарили» свою недвижимость физлицу — сотруднику этой организации. В какой-то момент злоумышленник пропадал с горизонта, не давая клиенту возможности отдать долг. Затем также подстраивалась просрочка, и человек терял находившееся под залогом имущество.

    Выход один: не подписывать бумаги, пока не ознакомишься с ними досконально. Обратившись за займом в финансовую организацию, заключать договор именно с ней.

    Никогда не подписывайте договор не читая. Попросите прислать его накануне. Не стесняйтесь говорить: „Хочу показать его своему юристу“. И внимательно читайте все сноски, пункты, написанные мелким шрифтом, а особенно — разделы, связанные с финансовыми условиями

    Дмитрий Островский

    адвокат и юрист в области недвижимости, генеральный директор ООО «Адвекс».

    По словам Островского, орфографические ошибки в документах легко исправляются «путем подачи заявления нотариусу, если есть нотариальный договор, либо в Росреестр».