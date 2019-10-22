«Ядовитые» поля или опасные грузы. Версии отравления аммиаком в аэропорту Киева

В киевском аэропорту Борисполь к медикам обратились 50 человек. Одного из них доставили в больницу. Перед этим пассажиры и сотрудники почувствовали резкий запах аммиака. О вероятной утечке вредных веществ ранее сообщала пресс-служба аэропорта. По одной из версий, аммиак мог попасть в воздух при обработке полей, окружающих Борисполь. По другой — произошла утечка из-за опасных грузов.

О плохом самочувствии посетителей аэропорта сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В администрации Борисполя накануне заявили о вероятной утечке ядов. Якобы аммиаксодержащими веществами обрабатывают поля возле взлетно-посадочной полосы. Именно во время этой процедуры летучие яды могли высвободиться.

Тогда спасатели взяли пробы воздуха. Специалисты действительно обнаружили аммиак. Правда, концентрация вещества не превышала допустимую норму — и работу воздушного порта возобновили.

«Сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт Борисполь работает в штатном режиме», — сообщили тогда в пресс-службе.

Сегодня же украинские СМИ заговорили о том, что правоохранители могут открыть уголовное производство из-за распространения аммиака.

«В настоящее время проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение. Или сведения будут внесены в ЕРДР и начинается досудебное расследование, или материалы будут списаны. На сегодня запланирован выезд со специалистами, они также повторно сделают замеры. Будет осуществлен обзор бочек, которые были найдены. После этого примем решение», — заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук. По его словам, произведено пять замеров почвы и воздуха вне аэропорта.

Источник фото: РИА «Новости»

Точно не диверсия

Как аммиак мог попасть в воздух, пока неясно. Заслуженный пилот Российской Федерации и вице-президент Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» Николай Карпов в версию с полями не верит.

«В это время поля не обрабатывают… Это ерунда какая-то. Мало ли что там еще может быть», — заявил собеседник «360».

«Мало ли чем» мог оказаться опасный груз. Так считает бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«В топливе аммиака нет. Опасные грузы могли перевозить, канистра какая-нибудь могла быть. Не думаю, что это диверсия какая-то была. Аммиаком поля не обрабатывают», — отметил Романов.

Аммиак — один из самых важных продуктов химической промышленности. Однако его смесь с воздухом взрывоопасна. Если же человек вдохнет это вещество, могут сильно пострадать глаза и дыхательные пути. Может появиться кашель, удушье, а также состояние бреда, расстройство пищеварения и даже частичная потеря слуха. Попади аммиак на кожу, человек почувствует жгучую боль, а на пораженном месте появится ожог с пузырьками. При тяжелом отравлении возможен летальный исход.