«Аэрофлот» отказался брать на борт питомцев россиян. Зато отдал места китайцам с их питомцами

Пассажиры вывозного рейса из Шанхая оказались перед тяжелым выбором: оставить своих животных в аэропорту или отказаться от возвращения домой. Рейс осуществляла компания «Аэрофлот», причем некоторых пассажиров до последнего заверяли, что их питомцев пустят на борт. Зато китайские пассажиры, которые покупали билеты на вывозной рейс, спокойно брали животных.

Брошенные питомцы

Владелица пса Амура Елизавета рассказала в Instagram, что ее муж еще в марте вернулся в Китай, чтобы забрать питомца. Улететь домой не удавалось несколько раз: животных просто не брали на борт или сообщение о рейсе приходило поздно и россиянин не успевал получить документы на пса. Последним стал вывозной рейс 4 июля из Шанхая, на нем можно было улететь в Москву.

«Мы много раз звонили в „Аэрофлот“ и уточняли возможность провоза собаки. Нас каждый раз уверяли, что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с этим проблем не будет», — написала Елизавета.

На вывозной рейс в итоге посадили всех, кроме владельцев животных. Купившим билет россиянам предложили оставить питомцев в аэропорту — тогда они смогут улететь. Многие оказались в безвыходном положении: виза заканчивается, билет куплен на последние деньги, вещи упакованы в чемодан, а ключи от съемной квартиры вернули хозяину.

«Аэрофлот» сказал, что животным можно будет полететь следующим рейсом, и нам не оставалось ничего, [кроме] как оставить собаку друзьям на передержку. Но как только самолет взлетел, мы узнали, что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет Елизавета владелица пса Амура.

Житель Новосибирска Константин рассказал «360», что не смог вывезти свою собаку — «Аэрофлот» заявил, что места в самолете закончились.

Компания не была готова к тому, что так много животных будет Константин владелец оставшейся в Китае собаки.

По словам Константина, изначально перевозчик говорил: так как рейс вывозной, заранее регистрировать животных не нужно. Но в аэропорту представитель «Аэрофлота» заявил, что он не знает, почему произошла несостыковка, и питомцев не пустили на борт.

Вывозной или коммерческий?

По словам пассажиров, основная проблема была в том, что «Аэрофлот» превратил вывозной рейс в коммерческий, продав туда очень много билетов китайцам, летящим транзитом в Италию. При этом компания не предупредила владельцев питомцев, что места для перевозки животных надо бронировать.

В распоряжении «360» оказалось видео из аэропорта Шанхая.

На опубликованных кадрах мужчина говорит представителю «Аэрофлота», что кол-центр объяснил: не нужно бронировать места для животных. На следующих кадрах видно, что большинство пассажиров рейса — это граждане Китая.

Одна из собеседниц «360» отказалась улетать домой без питомца. Она пояснила, что таких было немного. Большинство присутствующих в аэропорту оказались флайт-волонтерами, которые помогают перевозить чужих животных.

«Они оставили животных и поехали дальше. Поэтому вы не увидите пострадавших: когда сказали — либо летите вы, либо вы остаетесь вместе с животным, многие люди выбрали лететь», — пояснила девушка.

Она отметила, что волонтеры договорились со своими коллегами, которые заберут животных до следующей попытки вывоза.

«До последнего верили в честность „Аэрофлота“, который при любых попытках связаться, чтобы прикрепить животное к билету, отвечал: прикрепление животного к билету будет произведено лишь при регистрации на борт в аэропорту перед вылетом», — написала волонтер.

По ее словам, после того как представитель перевозчика дал людям выбор: «бросайте где хотите или не летите», хозяева животных вынуждены были оставить своих питомцев в аэропорту, куда потом пришли волонтеры.

Эвакуация животных

В дело о брошенных животных вмешались депутаты. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на своей странице в Instagram назвал ситуацию очередным адом с участием «Аэрофлота».

Он заявил, что получил несколько сотен обращений по поводу безобразной ситуации с животными, поэтому направил в адрес руководителя перевозчика запрос с просьбой эвакуировать всех застрявших в Китае животных, чьи владельцы купили билеты. А также направил запрос в прокуратуру, чтобы там проверили законность отказа в вылете.

Несколько недель назад «Аэрофлот» вернул собаку пассажирке в крови и грязи, а другого пса доставил с травмой глаза. Зимой, во время одного из рейсов, погибли кошки. Тогда компания заявила, что намерена привлечь к ответственности грузчиков Шереметьево, а полиция отказалась заводить уголовное дело. Сейчас же представители «Аэрофлота» никак не комментируют ситуацию. А хозяева оставшихся в другой стране питомцев опасаются, что тех просто усыпят.