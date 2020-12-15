Отсаживать людей без маски в самолетах бесполезно. «Аэрофлоту» посоветовали заняться воздухом вместо дискриминации

«Аэрофлот» намерен бороться с антимасочниками в самолетах с помощью карантинных зон. Последние два ряда по правому борту будут оставлять для пассажиров, которые отказываются надеть маску. Правда, только если эти места останутся — при полной занятости салона никакого карантина не будет. Да и смысла в такой мере нет, учитывая, что внутри самолетов даже не соблюдают шахматную рассадку. Как именно людей заставят сменить место, если не смогут заставить даже надеть маску — тоже вопрос.

Карантин на борту

«Аэрофлот» придумал новый метод борьбы с антимасочниками. Если тех, кто отказывается надевать маску до посадки, просто не пускают на борт, то ковид-диссидентов внутри салона будут отсаживать в специальные карантинные зоны.

Для нарушителей антиковидного режима оставят места в хвосте самолета — рядом с туалетами. Причем без средств индивидуальной защиты переместиться придется даже пассажирам из бизнес-класса — закон для всех един. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — объяснила она.

Спивакова добавила, что такая практика является общемировой. «Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борт», — заключила пресс-секретарь.

Действительно, гражданская авиация других стран тоже озаботилась вопросами безопасности своих пассажиров. Сингапурские власти обязали все прилетающие и улетающие из страны лайнеры обеспечить специальные отделенные от остального самолета зоны. Туда должны помещаться пассажиры с симптомами коронавируса или других респираторных заболеваний.

Однако сингапурская система — не просто отделение двух задних рядов в салоне самолета. Там на каждом борту оборудуют специальные стерильные зоны, для потенциально зараженных пассажиров выделяют туалет, так что контакты с остальными пассажирами оказываются сведены к нулю.

«Аэрофлот» против шахматной рассадки

В заявлении «Аэрофлота» отмечалось, что использовать карантинные зоны будут только в случае, если самолет заполнен частично. То есть при полной посадке антимасочники полетят на тех же местах, за которые заплатили.

Сейчас в России нет специальных правил, которые бы определяли допустимый порядок рассадки пассажиров в самолетах в пандемию. Если жесткие ограничения для культурных организаций, например, театров и кинотеатров, выставлены на 25% вместимости помещения, то транспорт остается вне ограничений.

Россиян в эконом-классе сажают подряд, без соблюдения социальной дистанции. При этом глава «Аэрофлота» даже заявил в интервью ТАСС, что «никакая шахматно-шашечная рассадка не нужна» в самолетах, так как это «абсолютно безопасная среда, герметичная капсула, воздух в которой постоянно обрабатывается», а «стерильность на борту у новых машин на уровне хирургических операционных».

Риски для всех

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «360», что система обработки воздуха действительно может работать, но при ее использовании неясно, зачем отсаживать антимасочников.

«Как утверждает сам „Аэрофлот“, они обновили систему вентиляции, установили специальные фильтры, которые индивидуально обеззараживают зону местонахождения пассажира. Но проще сделать систему обезвреживания воздуха, чем пытаться какую-то сортировку проводить, где будут элементы дискриминации заложены изначально», — уверен он.

Идея с так называемыми карантинными зонами специалисту показалась нелогичной не только из-за того, что люди автоматически будут еще сильнее разделены. Ведь соблюдение правил должно быть повсеместным, чтобы цель оказалась достигнута.

«Почему должны быть риски для одних людей и ущемление прав других? Это все равно что разрешить в салоне курить — с одной стороны можно, а с другой нельзя. Правило должно быть едино для всех», — добавил Викулов.

При этом, по мнению Викулова, значительно эффективнее было бы введение дополнительных технологических способов определять потенциальные риски. Например, тепловизоры, работающие на протяжении всего полета, могли бы определить, повышается ли у кого-то из пассажиров температура — простым отсаживанием такие вопросы не решить.