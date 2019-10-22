Адское пламя сжирает многомиллионную недвижимость. Лос-Анджелес в эвакуации

Из-за лесных пожаров, подобравшихся к жилым домам, в пригороде Лос-Анджелеса объявлена обязательная эвакуация. Речь идет о районе Пасифик-Пэлисейдс, недвижимость в котором стоит миллионы долларов.

Эвакуация связана как с непосредственной опасностью от огня и дыма, так и с привлечением к тушению пожарной авиации, сказано в сообщении пожарного департамента Лос-Анджелеса.

Возгорание началось в понедельник, около 10:30 утра по местному времени (20:30 по московскому). К настоящему времени огонь распространился на площади примерно 40 акров (16 гектаров).

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Под угрозой оказались 200 домов в восьми жилых кварталах, сообщил шеф пожарной службы Патрик Батлер.

В первые часы пожарные команды смогли отбить пламя, угрожавшее постройкам. Несколько вертолетов тушили огонь с воздуха, сбрасывая на очаги воду. На земле в это время работали пожарные бригады, сообщила The Los Angeles Times.

Одного пожарного доставили в больницу с тепловым ударом. Кроме того, один житель отправился в медучреждение, надышавшись дымом.

Сотрудники пожарной охраны сообщили, что ни одному дому огонь не причинил серьезного ущерба. Помимо усилий пожарных этому способствовало отсутствие ветра. При этом в регионе все еще стоит сухая и жаркая погода, которая и приводит к возникновению лесных пожаров.

Пасифик-Пэлисейдс — богатый прибрежный район на западе Лос-Анджелеса. В нем поселились несколько знаменитостей, включая актрису Риз Уизерспун и режиссера Джей Джей Абрамса.