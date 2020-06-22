Большой теннис оказался болезненно тесным. Турнир Adria Tour со скандалом завершили из-за заражения коронавирусом

Финал теннисного турнира Adria Tour в Хорватии отменили из-за заражения коронавирусом одного из участников. Теперь остальным игрокам необходимо пройти тестирование на COVID-19. Организатор турнира серб Новак Джокович отказался сдавать анализы. На самом мероприятии никто не соблюдал нормы социального дистанцирования и не носил масок.

Теннисисту Григору Димитрову стало плохо после проигрыша хорватскому атлету Борне Чоричу в первом раунде теннисного турнира Adria Tour. Спортсмен сдал анализы и получил положительный результат теста на коронавирус, о чем сообщил в своем Instagram.

«Я хочу убедиться, что все, кто был со мной в контакте в эти последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности», — написал теннисист.

Он также извинился за любой вред, который мог причинить. Сейчас Димитров находится у себя дома и лечится.

В связи с этим финал турнира, в котором должны были сыграть первая ракетка Новак Джокович и россиянин Андрей Рублев, отменили. Организаторы заявили, что он возобновится 14 августа, передает Eurosport.

Благотворительный турнир был организован Джоковичем и проходил в Хорватии.

«Нам только что сообщили, что Григор Димитров получил положительный результат на коронавирус и нам придется отменить финал турнира в Задаре», — сказал тренер Джоковича и директор мероприятия Горан Иванишевич фанатам на корте. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в выходные до того, как диагноз Димитрова стал известен, спортсмен тесно общался с несколькими игроками и играл в баскетбол с Джоковичем, Александром Зверевым, Марином Чиличем и другими. Когда именно теннисист заразился коронавирусом, неизвестно.

Никаких мер безопасности

На фоне диагноза Димитрова многие фанаты тенниса ополчились на весь турнир, организованный Новаком Джоковичем. По фотографиям с турнира видно, что нормы социального дистанцирования на этом мероприятии не практиковались и люди не носили масок. Также Григор прилетел на турнир из США.

На площадке не было никаких протоколов безопасности. Игроки также посещали поздним вечером вечеринки. Григор играл в баскетбол со своими коллегами по турниру.

Вот, например, видео одной из вечеринок, проводившихся во время турнира.

«Вы также можете критиковать нас и говорить, что это может быть опасно, но не мне говорить о том, что хорошо или что плохо для здоровья», — сказал Джокович в ответ на критику.

Он также отказался проходить тестирование на коронавирус, потому что у него нет симптомов. При этом он активно контактировал с Димитровым, пишет Scroll.

Это не первый раз, когда спортсмен поражает публику своими высказываниями и действиями. Ранее Джокович заявил, что откажется от вакцины против коронавируса, если ее нужно будет принять для возвращения к нормальной жизни в мире тенниса.

«Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать», — заявлял он.

Затем жена Джоковича Елена поделилась видео, пропагандирующим теории заговора 5G в отношении вируса. Наиболее разрушительным было его общение с самозваным гуру здоровья Червином Джафарие. Среди многочисленных теорий, которые они продвигали, одна гласила, что эмоции могут изменить молекулярную структуру воды.

Стоит отметить, что при всех своих сомнительных высказываниях Джокович отдал один миллион евро, чтобы помочь купить вентиляторы и другое медицинское оборудование на своей родине. Он также выделил аналогичную сумму в населенный пункт Ломбардия в Италии, который сильно пострадал от вируса.