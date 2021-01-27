Adobe Flash Player скончался, хлопнув дверью. Чем отключение грозит россиянам

В середине января плагин Adobe Flash Player стал принудительно отключаться на всех установленных устройствах. Это привело к масштабным сбоям в работе железнодорожной сети в Китае. Починить систему удалось только при помощи архивной пиратской копии программы. О том, почему это произошло, и чем смерть Flash Player может грозить россиянам, — в материале «360».

Что такое Adobe Flash Player

Adobe Flash — это плагин для проигрывания мультимедиа — воспроизведения баннеров, анимации, потокового аудио и видео, игр напрямую с веб-страницы, без предварительного скачивания. Технология стала прорывной в 1990-х годах, достигла пика в начале двухтысячных, а затем постепенно угасла.

Плагин был достаточно прожорливым, что сказывалось на скорости загрузки сайтов. Кроме того, ошибки флеш-приложений могли вести к отказу работы браузера. Также Adobe Flash не выдержал конкуренции с точки зрения безопасности.

Flash Player с самого начала не использовали в iOS, также от плагина отказались на устройствах с Android пятой версии и старше. Постепенно на смену флеш-технологиям пришел формат HTML5.

Коллапс в Китае

Еще в 2012 году Adobe объявила о том, что через 5-10 лет перестанет поддерживать Flash. В 2017 году стала известна точная дата. Поддержка, как и обещали в компании, прекратилась 31 декабря 2020 года. А 12 января 2021 года плагин стал принудительно отключаться на всех устройствах.

Отключение Flash привело к остановке железнодорожной системы в китайском городе Далянь, в котором проживают около пяти миллионов жителей. В одном из районов Даляня когда-то находилась крепость Порт-Артур.

Источник фото: github.com

Утром 12 января у местных железнодорожников отключился внутренний сайт с расписанием поездов и текущим бронированием поездок. Все это было выполнено на Flash. Айтишники удаленно подключились к пострадавшим компьютерам и установили на них Flash более ранней версии, без таймера самоуничтожения, следует из сообщения на GitHub. Плагин взяли из компьютера, который не был подключен к интернету.

На восстановление работы железной дороги ушло около 20 часов. Некоторые компьютеры на станциях сменили полностью, чтобы ускорить процесс. Под утро 13 января железнодорожное сообщение в Даляне было восстановлено. Всего авария затронула 30 железнодорожных станций.

Грозит ли что-то россиянам?

Спустя две недели после принудительной остановки Flash других новостей о том, что отключение плагина привело к какой-то аварии не поступало. Еще в 2015 году Adobe призывала разработчиков переходить на HTML5, а в 2017-м назвала точные сроки закрытия своей технологии.

Так что если у вас нет частной железной дороги с расписанием, сделанным на Flash, вам вряд ли что-то угрожает.

Adobe советует в целях безопасности удалить Flash Player со всех компьютеров, на которых он установлен. После окончания поддержки для плагина больше не выпускают патчи, закрывающие его уязвимости, и Flash могут использовать для хакерских атак.

Тем, кто ностальгирует по Flash, американская некоммерческая ассоциация Internet Archive решила сделать подарок. Компания сохраняет популярный флеш-контент, который считает национальным достоянием. Сейчас на сайте архива доступны около 1,5 тысяч видеороликов и игр. Для их воспроизведения используется эмулятор Ruffle.