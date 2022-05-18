«Адмирал Макаров» метит в новые флагманы. Это судно с «секретом»
Историк Стрельбицкий рассказал, какой корабль может стать флагманом
Стало известно, что новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров». Это современный корабль, который не раз хорошо показал себя во время учений. Кроме того, у корабля, возможно, уже есть боевой опыт.
Назван претендент на звание флагмана
Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» стать флагманом Черноморского флота России. Судно заменит крейсер «Москва», который в апреле 2022 года получил повреждения корпуса при пожаре и затонул во время буксировки в шторм.
«Адмирал Макаров» был заложен в 2012 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и через три года был спущен на воду в Балтийском море. Судно стало третьим фрегатом проекта 11356 — серии российских многоцелевых фрегатов II ранга.
Фрегат носит имя вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова, который известен тем, что создал русскую семафорную азбуку и разработал теорию непотопляемости. Во время русско-японской войны адмирал был командующим и оборонял Порт-Артур.
Современный и многоцелевой
«Адмирал Макаров» относится к многоцелевым сторожевым кораблям дальней морской зоны. Судно может патрулировать и охранять морские коммуникации, нести дозор, а также уничтожать надводные суда, подводные лодки и наземные объекты противника.
Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», универсальной корабельной артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами.
Также на фрегате может разместиться палубный вертолет Ка-27 или Ка-31. «Адмирал Макаров» имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн и может развить скорость 30 узлов, или более 55 километров в час. Судно способно 30 суток находиться в море без пополнения запасов воды, провианта и расходных материалов.
Экипаж успешно поразил все цели
«Адмирал Макаров» принял участие в военно-морском параде в Санкт‐Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России, в 2018 году. Корабли Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии приветствовал президент России Владимир Путин.
В 2019 году экипаж фрегата «Адмирал Макаров» и расчет ПРК «Утес» провели совместные учения в Черном море. Моряки успешно запеленговали и поразили в воздухе все ракеты-мишени, которые были выпущены из ракетного комплекса, рассказал сайт Минобороны РФ.
В апреле прошлого года «Адмирал Макаров» и другие корабли Черноморского флота провели в море тренировку по преодолению условного минного заграждения. В учениях также приняли участие самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.
Флагман стал данью традиции
Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий пояснил «360», что у любого флота во все времена был свой флагманский корабль. Однако в современном мире это уже больше морская традиция, чем реальная необходимость.
Историк рассказал, что в Средние века, в Новое время на флагманах парусного флота был особый адмиральский салон. Там было определенное количество кают для штаба командующего, специальное место для общего сбора всех офицеров, соединение с эскадрой и так далее.
Во время массовых морских сражений с флагманского корабля с помощью флажного семафора передавались сигналы о действиях эскадры всего флота. Сегодня же видимая передача сигналов другим кораблям соединения эскадры флота уже лишь формальность.
«Сейчас это в определенной мере номинально. Поэтому флагманом может быть любой крупный боевой корабль, на котором будет расположен штаб командующего корабельным соединением эскадры и флотом. До нынешнего года флагманским кораблем от российского Черноморского флота был ракетный крейсер „Москва“», — уточнил Стрельбицкий.
У фрегата может быть боевой опыт
Историк отметил: нет сомнений в том, что новым флагманом Черноморского флота станет современный крупный боевой корабль. Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» вполне подходит для этой миссии.
По словам Стрельбицкого, большинство современных кораблей Военно-морского флота России в той или иной мере принимали участие в боевых действиях во время контртеррористической операции в Сирии.
«Либо они находились непосредственно в сирийских водах. Либо, как, например, корабли Каспийской флотилии, с закрытого театра своими ракетными стрельбами наносили удары по территории Сирии. Поэтому практически все современные корабли, а особенно на Северном, Балтийском, Черноморском флотах, уже имеют реальный боевой опыт», — пояснил историк.