«Адмирал Макаров» метит в новые флагманы. Это судно с «секретом»

Стало известно, что новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров». Это современный корабль, который не раз хорошо показал себя во время учений. Кроме того, у корабля, возможно, уже есть боевой опыт.

Назван претендент на звание флагмана

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» стать флагманом Черноморского флота России. Судно заменит крейсер «Москва», который в апреле 2022 года получил повреждения корпуса при пожаре и затонул во время буксировки в шторм.

«Адмирал Макаров» был заложен в 2012 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и через три года был спущен на воду в Балтийском море. Судно стало третьим фрегатом проекта 11356 — серии российских многоцелевых фрегатов II ранга.

Фрегат носит имя вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова, который известен тем, что создал русскую семафорную азбуку и разработал теорию непотопляемости. Во время русско-японской войны адмирал был командующим и оборонял Порт-Артур.

Современный и многоцелевой

«Адмирал Макаров» относится к многоцелевым сторожевым кораблям дальней морской зоны. Судно может патрулировать и охранять морские коммуникации, нести дозор, а также уничтожать надводные суда, подводные лодки и наземные объекты противника.

Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», универсальной корабельной артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами.

Также на фрегате может разместиться палубный вертолет Ка-27 или Ка-31. «Адмирал Макаров» имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн и может развить скорость 30 узлов, или более 55 километров в час. Судно способно 30 суток находиться в море без пополнения запасов воды, провианта и расходных материалов.

Экипаж успешно поразил все цели

«Адмирал Макаров» принял участие в военно-морском параде в Санкт‐Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России, в 2018 году. Корабли Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии приветствовал президент России Владимир Путин.

В 2019 году экипаж фрегата «Адмирал Макаров» и расчет ПРК «Утес» провели совместные учения в Черном море. Моряки успешно запеленговали и поразили в воздухе все ракеты-мишени, которые были выпущены из ракетного комплекса, рассказал сайт Минобороны РФ.

В апреле прошлого года «Адмирал Макаров» и другие корабли Черноморского флота провели в море тренировку по преодолению условного минного заграждения. В учениях также приняли участие самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.

Флагман стал данью традиции

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий пояснил «360», что у любого флота во все времена был свой флагманский корабль. Однако в современном мире это уже больше морская традиция, чем реальная необходимость.

Историк рассказал, что в Средние века, в Новое время на флагманах парусного флота был особый адмиральский салон. Там было определенное количество кают для штаба командующего, специальное место для общего сбора всех офицеров, соединение с эскадрой и так далее.

Во время массовых морских сражений с флагманского корабля с помощью флажного семафора передавались сигналы о действиях эскадры всего флота. Сегодня же видимая передача сигналов другим кораблям соединения эскадры флота уже лишь формальность.

«Сейчас это в определенной мере номинально. Поэтому флагманом может быть любой крупный боевой корабль, на котором будет расположен штаб командующего корабельным соединением эскадры и флотом. До нынешнего года флагманским кораблем от российского Черноморского флота был ракетный крейсер „Москва“», — уточнил Стрельбицкий.

Источник фото: wikipedia.org

У фрегата может быть боевой опыт

Историк отметил: нет сомнений в том, что новым флагманом Черноморского флота станет современный крупный боевой корабль. Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» вполне подходит для этой миссии.

По словам Стрельбицкого, большинство современных кораблей Военно-морского флота России в той или иной мере принимали участие в боевых действиях во время контртеррористической операции в Сирии.

«Либо они находились непосредственно в сирийских водах. Либо, как, например, корабли Каспийской флотилии, с закрытого театра своими ракетными стрельбами наносили удары по территории Сирии. Поэтому практически все современные корабли, а особенно на Северном, Балтийском, Черноморском флотах, уже имеют реальный боевой опыт», — пояснил историк.