Администрация Трампа против антироссийских санкций. Что случилось?

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«Новые санкции могут негативно повлиять на европейскую экономику и, следовательно, расширить растущий трансатлантический раскол», — заявил Корыбко. По его словам, Вашингтон и Москва пытаются договориться о новой «разрядке международной напряженности». Обе страны работают над этим, хотя некоторые в американском «глубинном государстве» и хотят это остановить. Новые санкции могут затруднить сближение, считает собеседник «360».

При этом Корыбко не полагает, что заявление Белого дома как-либо скажется на репутации Трампа. «Сторонников президента не волнует его подход к России. Они заняты внутренней политикой. Противники же Дональда уже несколько лет обвиняют его в том, что он „российский агент“. Американцы уже приняли для себя решение по этому поводу и вряд ли его изменят исходя из этой информации», — отметил политолог.

18 декабря комитет по международным делам Сената одобрил Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года. Документ должен помочь ввести против РФ «санкции из ада». По информации The Daily Beast, накануне голосования по вопросу санкций Госдеп США направил 22-страничное письмо председателю комитета. В сообщении были аргументы против введения ограничений: якобы они могут «нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам». Так пострадать могут и американские банки, работающие в России. Обеспокоены проектом и Торговая палата США, и Американский институт нефти.

Ранее «360» писал о том, как Меркель высказалась против введения американских санкций в отношении «Северного потока — 2». Немецкие СМИ назвали это «объявлением войны» Трампу.