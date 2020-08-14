Абсолютное разрушение профессиональной морали. Как работает белорусский ОМОН
Кто идет работать в ОМОН
По словам руководителя аналитического web-проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, служба в силовых структурах в Белоруссии не считается престижной. Это следствие того, что все силовые структуры находятся в режиме очень жесткого недофинансирования. Они не могут предложить какой-то привлекательный социальный пакет для хорошо образованной молодежи.
По итогу кадровый состав комплектуется за счет трех типов людей. Первые — это те, кто романтизируют службу. Вторые — продолжающие семейную традицию. Их становится все меньше. И наконец третьи — это выходцы из нижних слоев среднего класса и бедняки. Они составляют большую часть. Для них служба в силовых структурах — это самый доступный социальный лифт.
Независимый белорусский политолог Александр Класковский поддерживает эту мысль. Для молодых парней из глубинки и провинции — это может казаться престижной работой.
«Если средняя зарплата по Белоруссии 500 долларов, то по регионам и за 200 долларов иногда трудно найти работу. Поэтому молодые парни, отслужив в армии, как я понимаю, с удовольствием идут в ОМОН», — говорит Класковский.
Помимо неплохого заработка, есть еще психологический фактор. Форма меняет отношение к человеку. Парень приезжает из глубинки и вдруг становится королем в городе. Это поднимает самооценку и подпитывает чувство собственного достоинства.
«Думаю, для этой категории людей, по крайней мере до нынешних событий это было престижно», — заключает политолог.
Стоит так же отметить, что Александр Лукашенко всегда выказывал одобрительное отношение и поощрял силовые структуры.
Вступление в ряды ОМОНа и обучение
Попасть на службу в ОМОН достаточно сложно. Существуют определенные требования к состоянию здоровья. Как правило это люди, занимавшиеся спортом и получившие какие-то разряды. Учитывается и опыт срочной военной службы.
Как рассказывает руководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, это довольно многоступенчатый серьезный отбор. Он начинается еще на уровне воинских частей. Идет фильтрация парней, желающих продолжить службу после срочки в системе МВД. Еще берут людей из патрульно-постовой службы милиции.
Обучают их на территории Белоруссии в составе подразделений омоновцев. У них проходят постоянные тренировки, связанные с пресечением массовых акций и вооруженных преступников. Помимо этого они проходят базовую юридическую подготовку в учебном центре МВД.
Часто в обучении участвуют зарубежные эксперты. По словам Поротникова, немецкие специалисты обучали белорусских омоновцев разгону демонстраций.
Когда сейчас евро-чиновники делают круглые глаза и, ломая руки, говорят: «О боже что происходит»; мне хочется сказать: «Ребята, у лицемерия тоже должны быть границы»Андрей Поротниковруководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog
Помимо этого они ездят на разного рода международные соревнования, что также способствует обмену опытом.
Какие задачи у ОМОНа
Основная задача — это работа с опасными преступниками, оказание силовой поддержки обычной милиции при захвате вооруженных преступников. Они подключаются тогда, когда есть основание полагать, что милиции может быть оказано активное сопротивление, в том числе вооруженное.
«Надо помнить, что ОМОН создавался в советском союзе по итогам событий в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, когда на подавление демонстраций бросили армию», — подмечает Поротников.
Те кровавые события привели к созданию специального полицейского подразделения, которое должно работать по массовым протестам и беспорядкам.
Политолог Александр Класковский добавляет, что в мирное время омоновцев можно было увидеть на центральных площадях Минска. Они просто патрулировли улицы и вели себя спокойно.
ОМОН и текущая ситуация в Белоруссии
Происходящие протесты в стране сдвинули отношение к омоновцам на резко негативное. Достаточно посмотреть видео из разных городов с места событий. Люди кричат со своих балконов «бандиты» и «фашисты» в их адрес.
По словам Класковского, задержанные, которых выпустили из изоляторов, выходят избитыми и рассказывают о пытках. Там скорее всего работают сотрудники другой системы, но и при задержании омоновцы хватали людей, избивали и топтали ногами.
Это не просто превышение полномочий. Это зверство и преступленияАлександр Класковскийнезависимый белорусский политолог
Такую жестокость со стороны силовиков эксперт объясняет чувством безнаказанности. За все годы правления Лукашенко не было такого случая, чтобы милиционера или омоновца привлекли к ответственности.
«Была история, когда омоновец публично ударил по лицу жену пропавшего оператора Дмитрия Завадского. Это видело много людей, но ему ничего не было», — говорит Класковский.
Они получили право свидетельствовать в судах. Их поведение поощрается начальством. Происходит абсолютное разрушение профессиональной морали.
Андрей Поротников в свою очередь подчеркивает, что эти люди действуют ровно так, как им приказали.
У них есть прямой открытый и однозначный приказ. То, что мы видим — это не репрессия. Это карательная акция. Основная задача — это наказать, отомстить и запугатьАндрей Поротниковруководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog
Отсюда и такие жесткие действия. Однако, это не отменяет того, что действия силовиков противозаконны. Существует закон, который четко прописывает пределы и основания применения специальных средств оружия и силы. По словам Поротникова, они не просто превышают эти законы, они их буквально растоптали.