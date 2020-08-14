Абсолютное разрушение профессиональной морали. Как работает белорусский ОМОН

В Белоруссии не утихают протесты после президентских выборов. Митингующие обвиняют и критикуют силовые структуры за применение насилия к людям. «360» поговорил с экспертами о том, как работает белорусский ОМОН и насколько он престижен в стране.

Кто идет работать в ОМОН

По словам руководителя аналитического web-проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова, служба в силовых структурах в Белоруссии не считается престижной. Это следствие того, что все силовые структуры находятся в режиме очень жесткого недофинансирования. Они не могут предложить какой-то привлекательный социальный пакет для хорошо образованной молодежи.

По итогу кадровый состав комплектуется за счет трех типов людей. Первые — это те, кто романтизируют службу. Вторые — продолжающие семейную традицию. Их становится все меньше. И наконец третьи — это выходцы из нижних слоев среднего класса и бедняки. Они составляют большую часть. Для них служба в силовых структурах — это самый доступный социальный лифт.

Независимый белорусский политолог Александр Класковский поддерживает эту мысль. Для молодых парней из глубинки и провинции — это может казаться престижной работой.

«Если средняя зарплата по Белоруссии 500 долларов, то по регионам и за 200 долларов иногда трудно найти работу. Поэтому молодые парни, отслужив в армии, как я понимаю, с удовольствием идут в ОМОН», — говорит Класковский.

Помимо неплохого заработка, есть еще психологический фактор. Форма меняет отношение к человеку. Парень приезжает из глубинки и вдруг становится королем в городе. Это поднимает самооценку и подпитывает чувство собственного достоинства.

«Думаю, для этой категории людей, по крайней мере до нынешних событий это было престижно», — заключает политолог.

Стоит так же отметить, что Александр Лукашенко всегда выказывал одобрительное отношение и поощрял силовые структуры.

Вступление в ряды ОМОНа и обучение

Попасть на службу в ОМОН достаточно сложно. Существуют определенные требования к состоянию здоровья. Как правило это люди, занимавшиеся спортом и получившие какие-то разряды. Учитывается и опыт срочной военной службы.

Как рассказывает руководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, это довольно многоступенчатый серьезный отбор. Он начинается еще на уровне воинских частей. Идет фильтрация парней, желающих продолжить службу после срочки в системе МВД. Еще берут людей из патрульно-постовой службы милиции.

Обучают их на территории Белоруссии в составе подразделений омоновцев. У них проходят постоянные тренировки, связанные с пресечением массовых акций и вооруженных преступников. Помимо этого они проходят базовую юридическую подготовку в учебном центре МВД.

Часто в обучении участвуют зарубежные эксперты. По словам Поротникова, немецкие специалисты обучали белорусских омоновцев разгону демонстраций.

Когда сейчас евро-чиновники делают круглые глаза и, ломая руки, говорят: «О боже что происходит»; мне хочется сказать: «Ребята, у лицемерия тоже должны быть границы» Андрей Поротников руководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog

Помимо этого они ездят на разного рода международные соревнования, что также способствует обмену опытом.

Какие задачи у ОМОНа

Основная задача — это работа с опасными преступниками, оказание силовой поддержки обычной милиции при захвате вооруженных преступников. Они подключаются тогда, когда есть основание полагать, что милиции может быть оказано активное сопротивление, в том числе вооруженное.

«Надо помнить, что ОМОН создавался в советском союзе по итогам событий в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, когда на подавление демонстраций бросили армию», — подмечает Поротников.

Те кровавые события привели к созданию специального полицейского подразделения, которое должно работать по массовым протестам и беспорядкам.

Политолог Александр Класковский добавляет, что в мирное время омоновцев можно было увидеть на центральных площадях Минска. Они просто патрулировли улицы и вели себя спокойно.

ОМОН и текущая ситуация в Белоруссии

Происходящие протесты в стране сдвинули отношение к омоновцам на резко негативное. Достаточно посмотреть видео из разных городов с места событий. Люди кричат со своих балконов «бандиты» и «фашисты» в их адрес.

По словам Класковского, задержанные, которых выпустили из изоляторов, выходят избитыми и рассказывают о пытках. Там скорее всего работают сотрудники другой системы, но и при задержании омоновцы хватали людей, избивали и топтали ногами.

Это не просто превышение полномочий. Это зверство и преступления Александр Класковский независимый белорусский политолог

Такую жестокость со стороны силовиков эксперт объясняет чувством безнаказанности. За все годы правления Лукашенко не было такого случая, чтобы милиционера или омоновца привлекли к ответственности.

«Была история, когда омоновец публично ударил по лицу жену пропавшего оператора Дмитрия Завадского. Это видело много людей, но ему ничего не было», — говорит Класковский.

Они получили право свидетельствовать в судах. Их поведение поощрается начальством. Происходит абсолютное разрушение профессиональной морали.

Андрей Поротников в свою очередь подчеркивает, что эти люди действуют ровно так, как им приказали.

У них есть прямой открытый и однозначный приказ. То, что мы видим — это не репрессия. Это карательная акция. Основная задача — это наказать, отомстить и запугать Андрей Поротников руководитель аналитического web-проекта Belarus Security Blog

Отсюда и такие жесткие действия. Однако, это не отменяет того, что действия силовиков противозаконны. Существует закон, который четко прописывает пределы и основания применения специальных средств оружия и силы. По словам Поротникова, они не просто превышают эти законы, они их буквально растоптали.