«Абрикосовые войны» Армении и Азербайджана ударили по московским рынкам. В выигрыше оказались только покупатели

Конфликт между Арменией и Азербайджаном перекинулся на оптовый московский рынок «Фуд Сити». Туда не пустили несколько десятков фур с абрикосами, которые пригнали водители из Армении. В дело вмешалось сначала посольство республики, а потом и правительство Москвы. Конфликт продолжался три дня. Он закончился, к удовольствию покупателей, дешевыми абрикосами.

Фуры в простое

Сразу несколько десятков грузовиков с абрикосами из Армении не смогли въехать на территорию агрокомплекса «Фуд Сити». Под предлогом обеспечения безопасности охрана сначала попросила водителей выехать за пределы рынка, а после убрать из вида коробки или рекламу, где есть слова на армянском языке. Об этом написал на своей странице в Facebook сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни.

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Алиева. Им также принадлежат московский рынок «Садовод», гостиница «Украина» и ТРЦ «Европейский».

Все это происходило на фоне боевых столкновений на границе Армении и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Разобраться в ситуации на рынке отправились сотрудники посольства Армении в Москве. Как пояснил руководитель ведомства Вардан Тоганян, кроме водителей фур на поведение руководства рынка стали жаловаться крупные армянские экспортеры.

По словам Тоганяна, более 50 машин с продукцией убрали в отстойник. Кроме того, с прилавков исчезли товары из Армении. Дипмиссия направила сообщения в соответствующие ведомства и в правительство Москвы. Не дожидаясь ответа, представители посольства отправились на рынок, чтобы пообщаться с администрацией. Но, как пояснил посол, разговаривать с ними не захотели и выпроводили силой.

Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев заявил, что «Фуд Сити» — это торговая площадка, а не политическая. По его словам, проблема оказалась не в рынке, а в бойкоте армянских товаров азербайджанскими оптовиками. Он пояснил, что фуры несколько дней не могли сбыть товар, но при этом оплачивали стоянку.

«Так как торговли не было, им пришлось оттуда уехать, и армянские бизнесмены организовали для них площадку», — пояснил он.

Тагиев отметил, что нельзя делать из этой ситуации политическое шоу. Кроме того, он подчеркнул, что в социальных сетях появились призывы от конкурентов бойкотировать рынок, а это можно расценить как попытку устранить конкурентов.

Проданные абрикосы

После того как продать абрикосы на территории «Фуд Сити» не удалось, Министерство экономики Армении предложило водителям отправиться в ТЦ «Шелковый путь» и ТРЦ «Бухта». Там точки продаж для армянских предпринимателей организовала группа компаний «Ташир» предпринимателя Самвела Карапетяна. Он сделал так, что парковка для фур с армянскими номерами стала бесплатной.

Пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян на своей странице в Facebook написала, что «Фуд Сити» не способен решить маркетинговые проблемы армянских экспортеров».

Как выяснилось позже, часть фур начала продавать абрикосы, не выезжая с парковки «Фуд Сити». Некоторые все же отправились на новые точки. Между тем, в социальных сетях начался флешмоб. Под хештегом «Спасибо Армении за абрикосы» представители московской диаспоры начали размещать адреса новых точек продаж. Пользователи поблагодарили за демократичные цены.

Сегодня стало известно, что глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на «Фуд Сити». В беседе с РИА «Новости» чиновник заявил, что никаких проблем больше нет.

«Абрикосы все распродали, а на „Фуд Сити“ сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — заявил Немерюк.

Сам Тоганян уточнил, что проблем с реализацией армянской продукции в Москве нет. Все заблокированные фуры выехали со стоянки «Фуд Сити», кроме одной, которой требуется ремонт. Однако до конца ситуация так и не разрешилась, так как на самом рынке стало меньше армянской продукции.