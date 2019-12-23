Зрители, посмотревшие заключительную часть саги «Звездные войны», поделились впечатлениями в социальных сетях. Все когда-нибудь заканчивается, и фильм «Скайуокер. Восход» стал, по мнению одних, прекрасной точкой в «космической опере». Другие испытали разочарование от увиденного.

Судя по рейтингу «Кинопоиска», большинство российских зрителей встретили картину прохладно — 6,25 баллов из 10.

Одного из героев сравнивали с персонажем из «Даешь молодежь», другого — с исполнителем роли в фильмах о Гарри Поттере.

Для тех, кто не смотрел «Звездные войны»: фильм завершает сорокалетнюю историю семьи Скайуокеров, члены которой когда-то входили в орден джедаев — рыцарей, стоящих на страже мира в Галактике. В заключительном эпизоде происходит развязка некоторых сюжетных линий. Оказывается, что всех героев связываютлибо родственные отношения, либо общие трагические события.

«А никого не смутило, что Рей (внучка Палпатина) и Кайло (сын Леи, которая, в свою очередь, дочь Энакина Скайуокера, который по канону появился от непорочного зачатия от Палпатина) любили друг друга? Это не „Звездный войны“, а индийское кино уже какое-то», — отметил Sci_fiPigeon.

Но поклонников картины это не смутило.

Целый ряд героев (СПОЙЛЕРЫ!) умирает. Поэтому зрители начали придумывать альтернативную концовку.

И даже сняли (!) альтернативный финал.

Ряд пользователей впервые посмотрели фантастическую киносагу, и она их затянула. Кто-то переосмыслил знакомые фильмы.

Фильм, похоже, породил новый мем: «Как говорил мой дед: „Я твой дед“».