Два месяца назад российский стендап-комик Иван Абрамов заявил в интервью, что изменит отношение к жене, если она наберет вес. Прошло время, видео посмотрели почти миллион раз — и интернет взорвался воплями возмущения и поддержки.

Неравнодушная общественность обсуждает старое высказывание стендапера Ивана Абрамова в интервью YouTube-каналу «Макарена». Он рассказал, как предупредил жену, чтобы та держала себя в форме. По словам Абрамова, он будет к ней хуже относиться из-за лишних килограммов, набранных после родов.

«Когда она первого родила, я сразу ей сказал: „Годик спокойно ходи, через годик будем взвешиваться“. Все, раз-два за два месяца [пришла в норму]. Я сразу сказал: „Я 100% изменю отношение к тебе“. Я, возможно, тебе не изменю, типа отомщу за твои дополнительные килограммы, но я к тебе буду относиться хуже. Да это нормально! Мужики так созданы, люди так созданы — тебе нравится картиночка», — сказал он.

Абрамов уверен, что даже наличие двоих детей не может служить оправданием неидеальной фигуры супруги. По словам комика, главное, чтобы жена держала себя в форме, не была стервой и толстой, а была кроткой, красивой, умной и так далее. Тогда он готов относиться к ней «без вопросов».

Видео с откровениями выложила его коллега Наталья Краснова. Звезда женского стендапа отметила, что такие вещи должны быть взаимны и жена в случае несоответствия Ивана по каким-то параметрам также должна иметь право начать относиться к нему плохо. Напоследок Краснова задалась вопросом, как Абрамов относится к своим детям.

На следующий день юмористка выложила видео, в котором призвала перестать нападать на Ивана и его семью. По словам Красновой, он выразил мнение большинства мужчин, которые предпочитают не озвучивать его публично. В пример она привела комментарии в своем блоге, где большинство представителей сильного пола согласились со стендапером.

Публика негодует и поддерживает

После публикации видео виртуальная плотина рухнула. Комментаторы бодро разделились на два враждующих лагеря. Одни проклинали комика, оставляли гневные комментарии на странице Красновой и самого Абрамова. Кроме всего прочего, Ивану предложили внимательно оценить собственную внешность.

Источник фото: instagram.com

К осуждению присоединились известные блогеры, которые возмутились высказываниями Абрамова: Ида Галич, Алена Водонаева, фитнес-блогер Мария Соколова. А вот Родион Газманов отметил, что большинство людей, которые сейчас осуждают Абрамова, при столкновении с какими-то большими проблемами «подожмут хвост и убегут», процитировал исполнителя РЕН ТВ.

Однако главную поддержку юморист получил от своей жены. Эльвира Абрамова заявила, что зрители просто не поняли юмора и сарказма ее мужа. Она предложила всем сочувствующим направить свою энергию на свои личные отношения и «не тратить время по чужим домам, недопонимая слова и фразы». Абрамова добавила, что прекрасно знает и любит своего мужа.

Против веса

Брак юмориста выглядит достаточно крепким: оба супруга — бывшие игроки КВН, расписались в 2008 году. У Абрамовых двое дочерей. Ради мусульманки-жены комик отказался от употребления свинины.

Но сказал ли Иван правду или странно пошутил, он не первый, кто публично осуждает кого-то за лишний вес. Самый яркий пример — Ксения Собчак, которая еще в 2015 году на странице в соцсетях откровенно заявила: «Я не люблю жирных людей».

Телеведущая отметила, что «в мире моды по-прежнему худоба — обязательное условие большого успеха и не надо обманываться». А «женщин с формами и округлостями» предложила оставить дальнобойщикам. Общественность бодро осудила Собчак и даже провела флешмоб с хештегом #саматыжирная.

Два года спустя во время телеэфира Собчак подтвердила свое отношение к толстым людям. При обсуждении иска стюардессы, обвинившей компанию в дискриминации из-за роста и размера одежды, скандальная телеведущая заявила, что пассажиры имеют право не смотреть на «жирных и некрасивых».

Также в 2017 году Собчак прошлась по фотоснимкам модели плюс-сайз и высказалась о стороннике идей бодипозитива Эшли Грэм. Тогда редакции российского и украинского журнала Cosmopolitan осудили Собчак. Но во всех случаях сработало главное правило скандала: узнаваемость, посещения сайта и соцсетей, а также запросы в поисковике увеличились. А следовательно, и цена рекламы с Собчак.