Проблема домашнего насилия в России давно перестала быть закрытой темой. Ее обсуждение вынесли с кухонь на публику — на приемы у психологов и психотерапевтов и даже на различные шоу. И оказалось, что рукоприкладство практикуют не только алкоголики и прочие антисоциальные элементы. Боль близким причиняют богатые и знаменитые, модные и современные. Корень зла — в детстве, а разбираться в ситуации придется вместе.

Последние случаи, которые довольно бурно обсуждают в Сети и прессе, — обвинения против кинокритика Егора Беликова и российского порноактера Willy Regal (настоящее имя Валентин Зубанов).

Несколько бывших избранниц Беликова заявили о побоях с его стороны, эмоциональном абьюзе и сексуальном насилии. Экс-подруга актера из фильмов для взрослых, писала «Газета.ru», заявила на него в полицию после неоднократных избиений.

Кинокритик уже поделился подробностями личной жизни с Ксенией Собчак в ее YouTube-шоу. Говорил о тяжелых созависимых отношениях и признался, что нанес своей девушке физические повреждения, «сам того не зная». Якобы намерений нанести вред не было, а следов побоев журналист не видел — был без линз. Обвинения в изнасилованиях Беликов и вовсе опроверг, рассказав о борьбе с агрессией при помощи визитов к психиатру.

Зло родом из детства

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «360» напомнила, что большинство связанных с насилием — физическим или психологическим — проблем имеет корни в детстве.

«Все связано с детством. Если в детстве ребенок подвергался насилию, то, как правило, у него есть потребность и во взрослой жизни кого-то унизить или подвергнуть насилию. Но причины всегда кажутся объективными: окружающие неправильно себя ведут, неподобающим образом и как будто бы оскорбляют этого человека», — сказала она.

Детские травмы, по словам Наумовой, могут быть связаны с игнорированием мнения ребенка, подавлением и унижением. Вырастая, человек все забывает. Но подсознание о произошедшем помнит и стремится «закрыть гештальт» — создать целостность картины, ощущение отмщения и свободы.

«Взрослый мозг этого не помнит, поэтому не понимает до конца целей. И [человеку] просто кажется, что вокруг много всего раздражающего. И те качества, которые есть в других людях, человек в себе принять не может и гипертрофированно приписывает их другим. Это выводит из равновесия, человек попадает в аффективное состояние и наносит побои или моральный прессинг оказывает», — пояснила психолог.

Есть два шаблона, по которым развивается ситуация. Как правило, это распространяется на семью — человек начинает третировать близких. Другой вариант — посторонних людей Наталья Наумова психолог, семейный психотерапевт.

Справиться с проблемой поможет полная психологическая проработка, если случай не связан с патологией.

«Иногда бывают патологические процессы, например, психическое расстройство. В таком случае нужен психиатр. Он пропишет препараты, и человек сможет управлять собой. В любом случае потребуется и психологическая помощь», — подчеркнула специалист.

Если же человек в целом здоров, то ему достаточно разобрать происходящее с психотерапевтом и психологом, безмедикаментозно.

«Придется до конца осознать проблему, боль, что вызывает эмоции. И все — потребности в агрессии не будет. Потому что гештальт закрыт», — пояснила Наумова.

Иллюзия любви

Пострадавшим от домашней тирании, подчеркнула специалист, нельзя давать четкую директиву — как поступать. Как правило, терпеть побои, унижения и другие проявления жестокости готов человек, которого относят к типу ребенок-жертва. И он тоже сталкивался с насилием в детские годы.

«Один ребенок решил, что надо за себя постоять, но защищается не от тех, сам нарушает границы. Другой тоже был в аналогичной ситуации и решил терпеть. Они встретились, им кажется, что это настоящие чувства», — заметила Наталья Наумова.

По сути, их захватывает именно общая травматизация, которая создает иллюзию любви Наталья Наумова.

В таком случае жертве тоже необходима проработка, чтобы понять дальнейшие действия. После нее человек осознает, что в отношениях ему плохо. И меняться придется вдвоем, проходить совместную терапию, перестраивать отношения. Либо отказаться от них.

«Человек должен прийти к этому выводу сам. Если мы извне дадим совет расстаться с предполагаемым деспотом, люди все равно сойдутся. И будут обвинять в своих бедах, несостоятельности, несчастьях того человека, который дал совет», — объяснила психолог.

Она назвала важным желание и умение взрослого человека брать на себя ответственность за собственные решения. Как только они поймут, что сами согласились жить в кошмаре, и изменят позицию — жизнь наладится.

Уважение к себе и другим

Нередко можно услышать, что в конфликте виноваты оба. Якобы пострадавшая сторона так или иначе спровоцировала агрессора. Но дело здесь, обратила внимание Наумова, в восприятии — оно имеет большое значение.

«Высказаться можно как угодно. <…> Не так важно, что сказано. Другое дело — как другой человек это воспринял. Именно с этим восприятием и нужно работать», — сказала она.

Проработавшие проблемы люди, по мнению специалиста, воспримут друг друга адекватно — либо откажутся от общения, либо станут контактировать в позитивном ключе. Если же в прошлом имела место травма, она способна оказать определяющее влияние на реакцию человека.

«[Виновато] именно искаженное восприятие, невозможность в правильном русле управлять ситуацией. <…> В любом случае мы не можем обвинять жертву в том, что ее избили», — заметила Наумова.

Конечно, слово может ранить другого, особенно с детской травматизацией, запустить этот механизм. Поэтому важно с уважением относиться друг к другу внутри семьи Наталья Наумова.

Человек, подчеркнула психолог, должен задать вопрос об уважении к спутнику жизни, детям. И если получится, что его нет, спросить уже об отношении к себе.

«Когда мы даем посыл „я вас уважаю, вы для меня — ценность“, то, как правило, получаем и в обратную сторону точно такое же хорошее отношение. Над этим надо работать», — заключила Наумова.