Абхазия открылась слишком рано? Власти страны боятся «захлебнуться» коронавирусом из-за туристов

По словам замглавы ведомства Алхаса Конджарии, в больницы Абхазии поступает все больше местных жителей — врачам будет сложно справиться еще и с иностранцами. «Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — заявил он.

Конджария добавил, что для Минздрава резкое открытие границ стало неожиданностью. До этого руководство страны обсуждало снятие ограничений в формате этапов. Также планировалось, что туристы будут предъявлять справки при въезде в государство.

Однако власти Абхазии и России решили открыть границы без всяких ограничений и справок. Об этом «360» рассказал президент гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба.

Никаких ограничений по прибытии в страну нет. На мой взгляд, это правильное решение. Как бы мы ни спрашивали эти справки, <…> от инфекции, если мы говорим о COVID-19 и других, никто не застрахован. Это бессмысленная трата времени получалась и ни к чему не приводила Астамыр Ахба президент гильдии отельеров Абхазии.

Собеседник «360» уверен, что руководство обеих стран приняло взвешенное решение. По его словам, какие бы проблемы ни возникли, абхазская сторона вряд ли пойдет на очередное закрытие границы. При достижении соглашений между двумя странами все вопросы об оказании медицинской помощи, возникновении инфекционных вспышек и так далее обсуждались и ставили на весы, считает Ахба.

Он уверен, что одномоментное открытие границ никак не связано с количеством зараженных. Собеседник «360» добавил, что отели Абхазии ждали гостей даже на месяц раньше. Ведь все видели опыт российского побережья, где открылись курорты. С этим согласна и президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Мы очень долго не открывали границу и переносили сроки, наблюдая за ситуацией в РФ. Когда открыли курорты в Крыму и Краснодарском крае, у нас эпидемическая обстановка была спокойной. Но как бы нам ни хотелось начать сезон пораньше, благополучие наших граждан было на первом месте. Но оставаться взаперти совсем невозможно. Ситуация в РФ стала выравниваться, поэтому встал вопрос об открытии границ Анна Калягина президент Абхазского союза туризма.

По словам собеседницы «360», в Абхазию приезжал Роспотребнадзор, совместно две страны выработали рекомендации для отелей, пляжей и так далее. Только после этого границы открыли. При этом Калягина советует туристам не забывать о мерах предосторожности и беречь свое здоровье. По ее словам, если у гостей Абхазии обнаружат коронавирус, им окажут первую помощь, а потом вывезут в Россию специальным транспортом, чтобы они продолжили лечение уже в своей стране.

По словам президента гильдии отельеров, многие россияне уже улетели отдыхать или работать в Абхазию. «Пока речь идет о пересечении границы. В данной ситуации говорить, с какой целью люди заезжают — с целью туризма или с другой, — пока сложно. Но в СМИ говорят о более чем 30 тысячах людей, которые уже пересекли российско-абхазскую границу в обоих направлениях. Конечно, мы видим уже туристов. Уже во многих отелях туристы заселились и принимают морские и солнечные ванны», — подчеркнул Ахба.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому с 1 августа россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Также Москва возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.