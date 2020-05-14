Наставник чемпионов и гений борьбы. Чем известен легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов, попавший в больницу

За годы своей профессиональной тренерской карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал десятки чемпионов. Даже главный соперник его сына Хабиба, Конор Макгрегор, назвал тренера гением борьбы. Сейчас Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии после комы, а весь мир спорта желает ему скорейшего выздоровления. «360» собрал все, что известно о легендарном тренере и его заболевании.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он родился в дагестанском селе Сильди 10 декабря 1962 года. Заниматься борьбой начал в детстве под руководством отца. Еще до армии он получил звание мастера спорта СССР по вольной борьбе. Во время службы Нурмагомедов увлекся дзюдо и самбо.

Спортсмен с 1983-го вместе с братьями жил в Полтаве на Украине, где продолжал оттачивать мастерство. В разные годы Абдулманапа тренировали Петр Бутрий и Владимир Невзоров. Борец далеко не все время посвящал тренировкам, он выучился на экономиста.

Первый большой успех к Нурмагомедову пришел после победы в чемпионатах Украины по дзюдо и самбо. После этого он стал чемпионом Европы по дзюдо и достиг звания мастера спорта по этим двум дисциплинам. В 1896-м Абдулманап стал отцом Магомета, а через два года — Хабиба. В то время он был не только действующим спортсменом, но и тренером.

Тренерские заслуги

Первым подопечным Нурмагомедова стал его младший брат Нурмагомед, который в 1992 году стал первым чемпионом мира по спортивному самбо. На этом тренерская карьера Абдулманапа не закончилась, а, наоборот, пошла в гору. Осенью 2019 года он попал в Книгу рекордов России как наставник самого большого числа чемпионов по боевому самбо. По официальной информации, тренер воспитал 18 чемпионов мира и множество победителей различных первенств.

В список его подопечных вошли такие чемпионы России по боевому самбо, как Ибрагим Магомедов, Асильдар Абдулхамидов и Эльдар Алиев. Еще тренер воспитал Рустама Хабилова, Шамиля Завурова, Ислама Мамедова, Магомедрасула Хасбулаева и Магомеда Ибрагимова. Все они стали чемпионами мира по боевому самбо.

Главной гордостью Абдулманапа стал его сын Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен является действующим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Хабиб — чемпион России и двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою.

Проблемы со здоровьем

Разные болячки не щадят даже закаленных спортсменов. В конце апреля источник «360» сообщил, что Абдулманапа Нурмагомедова положили в больницу Махачкалы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Предварительно врачи поставили тренеру диагноз пневмония и взяли необходимые анализы.

Нурмагомедов-старший заболел в горах и долго отказывался ехать в больницу. Он согласился на госпитализацию только после уговоров родственников. Через несколько дней тренер сам подтвердил в Instagram, что находится на лечении. При этом он рассказал, что чувствует себя лучше, а болезнь проходит не в тяжелой форме.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — было сказано в сообщении.

Но совсем скоро состояние Абдулманапа ухудшилось. В первых числах мая стало известно, что тренера спецбортом перевезли в один из военных госпиталей Москвы. Затем эту информацию подтвердили глава известного российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев и судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.

Собеседники различных изданий заявляли, что у тренера были проблемы с сердцем. Столичные врачи сделали ему операцию, но пациент впал в кому. Утром 14 мая друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил «360», что Нурмагомедов-старший пришел в себя.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — пояснил он.

Рабаданов отметил, что сейчас тренер лежит в московском госпитале. Врачи никого к нему не пускают и полностью контролируют ситуацию. По его словам, в Махачкале Абдулманапа лечили во второй городской больнице. Там ему ввели препарат, который помогает при нехватке кислорода, но дает осложнение на другие органы.

Тем временем многие спортсмены и коллеги выражают поддержку Абдулманапу Нурмагомедову. Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter пост, где назвал отца Хабиба мастером боевых искусств.

Абдулманап Нурмагомедов — настоящий мастер боевых искусств, который живет гордостью, честью и уважением <…> Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап Дэйн Уайт глава UFC.

В этой ситуации даже непримиримый соперник Хабиба, ирландский боец MMA Конор Макгрегор не смог остаться в стороне. Спортсмен признался, что был опечален новостями о состоянии здоровья тренера и пожелал ему выздоровления.

«Я молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений боевых искусств», — написал он в Twitter.

Теперь за жизнь и здоровье знаменитого тренера борются столичные медики.