Четырех российских журналистов освободили в Белоруссии. А остальных?
По данным РБК, не получили серьезных травм корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, несколько сотрудников «Дождя» и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Был сильно избит журналист «Медузы» Максим Солопов.
Солопов был задержан около театра имени Горького на улице Володарского. Этот район заблокировала милиция и проводила, по некоторым данным, жесткие задержания. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Редакции «Ведомости», «Коммерсант», РБК обратились к белорусским властям и заявили, что возмущены применением силы к журналистам и отсутствием информации об их местонахождении.
«Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении», — было сказано в заявлении.
Как сообщил в своем Telegram-канале ранее также задержанный, но отпущенный журналист Константин Придыбайло, Семена Пегова схватили у памятника Пушкину в Минске.
«Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти», — сообщил он со слов коллеги. Позже журналиста Семена Пегова обнаружили в центре изоляции правонарушителей в Минске. Был также найден оператор WarGonzo Влад Зиздок. Вместе с Пеговым сейчас он находится в посольстве РФ.
В Москве около посольства Белоруссии начались пикеты в поддержку задержанных журналистов. Корреспонденты, близкие, друзья и сочувствующие собрались перед дипмиссией, чтобы способствовать их освобождению.
В МИД России пообещали разобраться с каждым конкретным случаем задержания. Дело находится на личном контроле главы ведомства Сергея Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась в Facebook, что в день пятилетия со дня вступления в должность вынуждена заниматься защитой российских журналистов в братской Белоруссии.
«Наличие разрешительного документа — обязательное условия их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове», — подчеркнула она.
Сейчас уже известно, что освобождены Семен Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко. На свободу был выпущен также Евгений Олейник, избитый после возвращения из больницы, где он проверял сообщения о раненных демонстрантах.
Протесты в Минске продолжаются, и во время разгона митингующих была ранена резиновой пулей журналистка белорусского издания «Наша нива». Ее доставили в больницу.
Как сообщила главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян, с 9 августа под арестом находятся три стрингера Ruptly. Связи с ними нет, среди них девушка. Также более пяти часов не выходит на связь фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.
По некоторым данным, в Белоруссии пропали без вести, были арестованы или высланы как минимум 11 российских журналистов. Их нынешняя судьба до сих пор неизвестна.