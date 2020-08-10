Четырех российских журналистов освободили в Белоруссии. А остальных?

Во время столкновений, состоявшихся в Минске в ночь на 10 августа между силовиками и жителями белорусской столицы, пострадали или были задержаны несколько российских журналистов. Согласно данным разных источников, они не оказывали сопротивления, тем не менее получили удары дубинками.

По данным РБК, не получили серьезных травм корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, несколько сотрудников «Дождя» и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Был сильно избит журналист «Медузы» Максим Солопов.

Солопов был задержан около театра имени Горького на улице Володарского. Этот район заблокировала милиция и проводила, по некоторым данным, жесткие задержания. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Редакции «Ведомости», «Коммерсант», РБК обратились к белорусским властям и заявили, что возмущены применением силы к журналистам и отсутствием информации об их местонахождении.

«Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении», — было сказано в заявлении.

Как сообщил в своем Telegram-канале ранее также задержанный, но отпущенный журналист Константин Придыбайло, Семена Пегова схватили у памятника Пушкину в Минске.

«Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти», — сообщил он со слов коллеги. Позже журналиста Семена Пегова обнаружили в центре изоляции правонарушителей в Минске. Был также найден оператор WarGonzo Влад Зиздок. Вместе с Пеговым сейчас он находится в посольстве РФ.

В Москве около посольства Белоруссии начались пикеты в поддержку задержанных журналистов. Корреспонденты, близкие, друзья и сочувствующие собрались перед дипмиссией, чтобы способствовать их освобождению.

В МИД России пообещали разобраться с каждым конкретным случаем задержания. Дело находится на личном контроле главы ведомства Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась в Facebook, что в день пятилетия со дня вступления в должность вынуждена заниматься защитой российских журналистов в братской Белоруссии.

«Наличие разрешительного документа — обязательное условия их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове», — подчеркнула она.

Сейчас уже известно, что освобождены Семен Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко. На свободу был выпущен также Евгений Олейник, избитый после возвращения из больницы, где он проверял сообщения о раненных демонстрантах.

Протесты в Минске продолжаются, и во время разгона митингующих была ранена резиновой пулей журналистка белорусского издания «Наша нива». Ее доставили в больницу.

Как сообщила главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян, с 9 августа под арестом находятся три стрингера Ruptly. Связи с ними нет, среди них девушка. Также более пяти часов не выходит на связь фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.

По некоторым данным, в Белоруссии пропали без вести, были арестованы или высланы как минимум 11 российских журналистов. Их нынешняя судьба до сих пор неизвестна.