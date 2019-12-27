«А нам снег отключили!» Twitter полон вселенской боли москвичей

Обычно предновогоднее настроение портится из-за поддельных новогодних игрушек. Вроде бы, похожи, но радости от них никакой. В этом году у москвичей и жителей Подмосковья появился еще один повод для печали — снега нет, и не предвидится.

Соцсети заполонили стоны и жалобы людей, которым жизнь не мила без сугробов, санок и коньков. Знатоки классики напомнили им, что бесснежная зима случай редкий, но не сказать, чтобы уникальный. И осторожные прогнозы синоптиков о снегопадах впервые дни нового года это еще не самое страшное.

«Зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе», — цитируют они Александра Пушкина.

Впрочем, долго тосковать пользователи не стали, а начали искать виноватого. В первую голову досталось коммунальным службам. Их обвинили в том, что разозленные прошлогодними жалобами горожан на занесенные дороги, в этот раз они его подбирают еще на подлете. Пока земли не коснулся.

В дискуссию неосторожно сунулись жители Норильска и Новосибирска, у которых со снегом как раз все в порядке, и даже слишком. Они не упустили случая потроллить москвичей, разместив фотографии огромных сугробов.

«Немедленно отнять и поделить между другими городами!» — воодушевились жители столицы.

«Можем выслать. Предоплата», — ехидно ответили сибиряки.

Москвичи со вздохом признали, что эта зима является красноречивой иллюстрацией пословицы «зимой снега не выпросишь».

Подпорчено новогоднее настроение и у жителей Санкт-Петербурга. Они тоже оказались лишены снега, но не природного остроумия. Они предложили собственный вариант снеговика, ибо пока «логист Деда Мороза на больничном», надо же как-то выкручиваться.

Шутки-шутками, но некоторые москвичи всерьез жалуются на депрессию, которую может исцелить только увесистый снежок в спину. В Twitter проводится опрос среди пользователей касаемо вероятности снегопадов хотя бы 31 декабря и размером с чайную ложечку. Большинство не теряет оптимизма.

Верят и надеются на чудо 50,3% опрошенных, смирились с неизбежностью — 28,6%. Десятая часть участников опроса уверена, что снег будет в Кремле, еще столько же — что он будет на «Мосфильме».

Впрочем, есть в столице счастливчики, которым все-таки удалось урвать немного сказки.

Хочется надеяться, что и все остальные получат вскоре возможность по колено в снегу брести на работу, уныло проклиная самого себя — и чего мне не хватало?