Новости утра 31 августа: конфликт Бузовой с Соловьевым, увеличение больничных выплат, падение цен на жилье

Ольга Бузова обвинила Владимира Соловьева в постоянном оскорблении женщин и абьюзинге. Родители детей до семи лет будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком. Впервые за год цены на жилье стали снижаться. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Обвинения Бузовой

Певица Ольга Бузова заявила, что телеведущий Владимир Соловьев постоянно оскорбляет женщин и занимается абьюзингом. Своим подписчикам она рассказала, что ее позвали на съемки авторской программы журналиста, но она отказалась участвовать.

После публичных обвинений Соловьев посоветовал исполнительнице обратиться к хорошему психиатру. По его словам, Бузовой может понадобиться и адвокат, если она не перестанет говорить о людях в таком же духе.

Увеличенные выплаты

Начиная с сентября родители детей до семи лет будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком. Речь идет о 100% от среднего заработка взрослого. Теперь на сумму не будет влиять ни стаж, ни место лечения ребенка. Это значит, что ребенок может лечиться как амбулаторно, так и в стационаре.

Цены на квартиры

Стоимость жилья на российском рынке недвижимости начала снижаться. Падение цен зафиксировали впервые за прошедший год. При этом аналитики ожидают, что по итогам августа средняя цена квадратного метра может еще снизиться.

Фан-встреча с Maneskin

Итальянская рок-группа Maneskin прилетела в Москву. Победители Евровидения-2021 проведут фан-встречу со своими российскими фанатами. Мероприятие пройдет 31 августа в парке Горького. Участники встречи смогут задать музыкантам вопросы, сделать с ними фотографии и получить подарки.

Версия о коронавирусе

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) озвучили новую версию появления коронавируса в Ухане. Они считают, что инфекцию могли завезти на упаковках замороженных продуктов. Подобное предположение уже делали эксперты ВОЗ, но они в итоге остановились на варианте с летучими мышами.

Вывод войск из Афганистана

Американских военных полностью вывели из Афганистана. Двадцатилетняя миссия в республике завершена, сообщил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. Талибы* провожали последние самолеты США выстрелами в небо.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории России.