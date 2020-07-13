Девятилетие Вики, которому не наступить. Сахалин простился с девочкой, жестоко убитой семейной парой

В пятницу на Сахалине нашли тело маленькой Вики Тепляковой. Ее изнасиловала и убила семейная пара, а тело выбросила в лесу. На выходных по всему острову прошли акции в память о девочке, который в воскресенье исполнилось бы девять лет.

Вика Теплякова 6 июля ушла из дома в Ново-Александровске, чтобы поехать к подругам в соседний Долинск. На дороге восьмилетнюю девочку подобрала семейная пара, якобы чтобы подвезти. Спустя четыре дня поисков тело Вики нашли в лесу со следами насильственной смерти. 49-летний Игорь Дворников выгнал жену из машины, после чего изнасиловал ребенка и задушил пакетом.

До своего девятилетия девочка не дожила всего несколько дней — 12 июля должен был быть ее день рождения.

На выходных по всему Сахалину прошли акции памяти в честь погибшей Вики. Люди приносили цветы, свечи и детские игрушки к Воскресенскому собору.

Проститься с Викой пришли десятки местных жителей — ее дело вызвало большой общественный резонанс. Сахалинцы даже создали петицию о том, чтобы преступников приговорили к наивысшей мере — пожизненному заключению.

Похороны прошли 13 июля. Туда также пришли десятки местных жителей — даже те, кто не был знаком с семьей погибшей. Матери Вики помогали сообща, власти тоже приняли участие в организации похорон.

Поиски и подозрения

Вику Теплякову искали четыре дня сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели, а также более 500 волонтеров из числа местных жителей и поисково-спасательного отряда «Сова». Причем шансов не найти труп было много — в лесах Сахалина водятся медведи, которые могли растерзать и утащить тело.

Информация о пропаже, а затем и об обнаружении Вики быстро разлетелась по социальным сетям. И когда полиция уже задержала виновников, в интернете продолжалось собственное расследование.

Кто-то распространил фотографию местного жителя с утверждением, что именно он убил девочку. Мужчина боялся выходить из дома, несмотря на то, что в Следкоме опровергли его причастность к преступлению. Сейчас «детективу» грозит уголовное дело за клевету.

На Игоря и Кристину Дворниковых, признанных виновными в совершении преступления, завели уголовные дела. Мужчину будут судить за изнасилование и убийство, его супругу — за похищение человека.