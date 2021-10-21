Во Франции мужчина обезглавил своего деда. На его поимку отправили 86 человек

Во Франции жестоко убили пожилого мужчину. Он был обезглавлен, а его внутренние органы — выпотрошены. На поимку того, кто это с ним сделал, направили почти 90 человек. Вскоре преступника арестовали, им оказался внук жертвы.

По сообщениям BFM TV, в среду, 20 октября, две медсестры в коммуне Боллен пришли в дом одного из своих пациентов, где их ждало страшное открытие. Они обнаружили изуродованное тело пожилого мужчины, который приходился дедушкой их 37-летнему пациенту. Последний из дома сбежал.

Тело погибшего было обезглавлено, а его внутренности выпотрошены. На нем обнаружили глубокие раны в области груди и живота. Прокурор, расследующий дело, заявил, что они указывали на настоящую агрессию и негодование нападавшего. Он также отметил, что «повсюду была кровь».

Предположительно, нападение произошло днем. Сразу после него преступник скрылся из дома.

Поимка преступника

Полиция почти сразу отмела террористическую версию и, благодаря показаниям медсестер, быстро составила портрет подозреваемого. Им оказался 37-летний внук погибшего, в чьем доме и обнаружили тело.

Как сообщил France Bleu, жандармы опубликовали портрет разыскиваемого подозреваемого и предупредили граждан о том, что он был потенциально опасен и вооружен. Людей попросили не пытаться его остановить, а сразу связываться с полицией.

В коммуне Боллен проживают около 13 тысяч человек, а на поимку преступника мобилизовали 86 правоохранителей, включая 15 муниципальных полицейских, кинологическую команду и даже вертолет.

Ночью, в районе 23:30, злоумышленника поймали и арестовали в городе Сен-Поль-Труа-Шато. Он настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Тому такое поведение показалось странным, поэтому он связался с жандармерией. Приехавшие сотрудники допросили мужчину и быстро поняли, кем он был.

Во время ареста злоумышленник не сопротивлялся. Отмечается, что он был одет в шорты и футболку, а также выглядел измученным. Стало также известно, что нападавший страдает психическим расстройством, но каким — не уточняется. Мотивы его преступления также не раскрыты.

Мэр Боллена Энтони Зилио выразил облегчение по поводу поимки преступника в социальных сетях.

«Конец сумасшедшего дня, я возвращаюсь домой с облегчением», — написал он.

Французская полиция 13 октября обнаружила обезглавленную 70-летнюю женщину. Она была убита в своем доме, а преступником оказался 51-летний бывший муж ее домработницы. Дело произошло на французском курорте Агд.

А в исправительной колонии № 10 в Пермском крае мужчина лишился головы на производстве, на которое его отправили работать. Следственный комитет и региональное ГУ ФСИН инициировали проверку по факту его смерти.