Москвичка не уследила и развела в квартире 70 кошек. Они принесли не только запах, но и риск заболеть

Москвичка Елена развела в своей квартире 69 кошек — все началось с одной, которая осталась от бабушки. Раньше животных было несколько сотен, но большинство умерли от болезней. Соседи жаловались на женщину, но так ничего и не добились. Они забили тревогу не зря: от такого количества животных люди могут подхватить множество разных заболеваний.

Говорит по-человечески и оберегает от духов

Трансляцию жизни Елены с кошками показал Lifе. Елена рассказала журналистам, что первую кошку ей оставила бабушка — женщина не знала, что животное ждет пополнение. Через два месяца на свет появились сразу 10 котят: пять мальчиков и пять девочек.

«Я каждый день на работе с утра до вечера и просто не уследила, что мальчики будут, извините за выражение, трахать девочек. Потом, так как я приучила кошку к разговору по-человечески, я ей сказала: „Не дай Бог ты у меня еще раз окотишься — я тебя удавлю“. Она просто взяла и рожала в соседней комнате и привела мне 15 котят», — отметила она.

Елена отметила, что у каждого из них есть имя. Большинство кошек бело-рыжие, однако есть и черные. Одного из них Елена любит больше остальных — она отметила, что черно-белый кот по кличке Мика уберегает ее от злых духов. Сейчас все животные стерилизованы и кастрированы — пополнения в семействе больше не будет. Елена рассказала, что операции всем сделали за месяц.

Самой старой кошке примерно 15 лет. От нее пошли все остальные котята. Елена отметила, что не справляется с таким количеством животных. Она добавила, что кормит зверей на свою зарплату почтальона — 20 тысяч в месяц, а также халтуры мужа. Кошки едят те же продукты, что и их хозяева, а также консервы и сухой корм. Приходится также покупать наполнитель: 90 килограмм хватает примерно на три месяца.

Елена отметила, что хотела бы отдать кошек в добрые руки, а также не отказалась бы от помощи им на корм. Если же не получится их раздать, Елена хотела бы иметь дачу, чтобы перевезти туда всех животных из квартиры.

«Я даже в Москву не хочу. Я хочу дом где-нибудь в деревне, чтобы вместе с кошками уехать, выращивать огород. Мне даже Москва не нужна. <...> Они — мои дети. Я бедная, у меня нет родственников, какие были — от меня отказались», — подчеркнула она.

«Сильные и независимые» мешают соседям

Хозяйка животных рассказала, что раньше у нее было 200 кошек, много умерло — они болели. Елена уточнила, что не делала прививки — они просто умирали, а она их выкидывала. Некоторых животных смогли раздать волонтеры. При этом соседи не раз жаловались на ее образ жизни.

«Дело в том, что подо мной живет мент. Так как я человек сидячий, я просто пару ласковых сказала и все. У меня кошки тихо себя ведут, они у меня ласковые и чистые», — заявила женщина.

На кадрах трансляции видно, что сейчас в квартире квартире довольно чисто. Однако несколько лет назад соседи жаловались на жуткую антисанитарию. Сильнее всех пострадали жильцы квартиры снизу — они сообщили, что нечистоты стекают к ним сквозь потолок.

Елена не единственная, кто решил завести в своей квартире слишком много кошек. Жительница Химок решила дать приют 30 бездомным животным и развела настоящую антисанитарию не только в квартире, но и во всем доме. Все, что кошки недоедали, она выкидывала прямо в подъезд: из-за этого там вечно стоял неприятный запах, а также появились крысы.

В Истре мужчина решил завести 20 кошек, но не смог содержать их должным образом. Вину за неприятный запах в подъезде он попытался свалить на стряпню соседки и отказывался избавляться от питомцев.

В апреле в Челябинской квартире обнаружили более 40 кошек — хозяйка оставила их одних на два месяца. Когда квартиру вскрыли, выяснилось, что более 20 животных мертвы, а остальные сильно истощены, У некоторых диагностировали серьезные травмы.

Много кошек — опасно человеку

Ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании выяснили, что домашние кошки могут вызвать у хозяев смертельные заболевания. Виной тому паразит представителей семейства кошачьих Toxoplasma gondii, который живет в в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах питомцев, в том числе в их мозге.

Токсоплазма вызывает токсоплазмоз — обычно это заболевание проходит в легкой форме, но становится опасным при пониженном иммунитете и влияет на поведение носителя. После общения с зараженным животным заболеть токсоплазмозом может и человек — для этого достаточно погладить такое животное.

У людей из-за болезни меняются поведение и самочувствие, увеличиваются склонность к риску и тревожность. Ученые выяснили, что Toxoplasma gondii может стать причиной ряда самоубийств — паразита также связали с рядом неврологических расстройств, включая эпилепсию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Кроме того, опасность для людей представляют котята. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что кошки передают людям болезни через царапины чаще, чем ученые считали раньше. При этом котята переносят бактерии активнее взрослых сородичей.

Чтобы обезопасить себя, авторы исследования посоветовали мыть руки после прикосновений к питомцам. Они отметили, что люди подхватывают приводящие к лихорадке или смерти болезни после того, как целуют кошек или трогают сперва их мех, а затем свое лицо.