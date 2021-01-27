Сняли жилье и устроили на работу. Жители Ярославля помогли бездомной, которая 7 лет жила на теплотрассе

Неравнодушные жители Ярославля помогли бездомной пенсионерке, которая семь лет жила на теплотрассе. Общими усилиями для нее сняли квартиру, нашли работу, а также помогли с продуктами, одеждой и мебелью.

Об этом сообщило РИА «Новости». Помочь бездомной 59-летней Нине решили общественные активисты Андрей Брой и Антон Королев. О том, что она уже несколько лет живет на теплотрассе, они узнали недавно. Наступали сильные морозы, и они забеспокоились, сможет ли женщина их пережить, поэтому решили ее найти.

Поиски начали с соцсетей — расспрашивали жителей, как можно ее разыскать и в каком районе она обитает. Однако многие говорили, что она ненормальная, счастлива в этих условиях, ей не нужна помощь. Несмотря на это, активисты продолжили поиск.

Хотела, чтобы ей помогли

«И когда мы ее разыскали и спросили у нее, нужна ли ей помощь, она ответила просто: „Конечно, нужна“», — сказал Королев.

Женщина не производила впечатление потерянной: она не пила, не курила, была одета в нормальные вещи и раз в неделю ходила в баню. Спала она на трубах теплотрассы — чтобы не обжечься, обкладывала их тряпьем и картоном. На жизнь зарабатывала, сдавая металлолом, поэтому покупала себе еду, а не лазила по помойками.

Выяснилось, что он переехала в Ярославль из Гаврилов-Ямского района, где у нее сгорел дом, потому что в крупном городе больше металлолома. Активисты узнали, что она одинока, не имеет документов и не получает пенсию. Нину отвезли в больницу — врачи сказали, что в целом она здорова.

Во время общения с женщиной активисты поняли, что она не безумная и действительно нуждается в помощи. Сперва ее на несколько дней устроили в частную организацию, которая занимается бездомными.

«Работник организации нам сказал: сто процентов у нас ничего не получится, такие, как Нина, не возвращаются к прежней жизни, вскоре снова уходят на улицу, в них живет так называемый „дух бомжа“. Вывести это можно, только если увезти человека в другой город, чтобы его не манили насиженные места», — рассказали активисты.

Однако Нина не ушла, а жители Ярославля откликнулись на призыв активистов о помощи, который разместили в соцсетях. Одни пересылали деньги, другие оправляли вещи. Стилист сделала ей бесплатную стрижку и укладку. В результате активисты смогли арендовать Нине однокомнатную квартиру в ее районе и помогли ее обустроить, купили мобильный телефон, а также заполнили продуктами холодильник.

В среду у нее первый рабочий день. Активисты, которые заходили в гости, рассказали, что Нина уже обжилась, поддерживает в квартире чистоту. Она угостила их супом и рассказала, что очень рада первому рабочему дню.

Активисты планируют поддерживать женщину три месяца. За это время они восстановят ей документы и пенсию, после чего Нина сможет продолжить жить самостоятельно. Кроме того, они хотят выполнить ее мечту и помочь восстановить сгоревший дом.