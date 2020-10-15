Все до одного президенты Киргизии — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев — покидали пост в возрасте 61 года. Сейчас действующему главе страны ровно столько же лет — и он объявляет об отставке. Чем объясняется такое совпадение?

Сооронбай Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку. Соответствующее заявление опубликовали на сайте главы государства.

«Дорогие соотечественники! Я не держусь за власть. Для меня мир нашей страны, целостность нашего народа, единство нашего общества превыше всего. Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — говорится в обращении президента.

По словам Жээнбекова, хотя парламент страны и утвердил новый состав правительства, а премьер-министром был назначен Садыр Жапаров, «агрессия продолжается».

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Когда две стороны сталкиваются, проливается кровь. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции», — уверен глава Киргизии.

Он призвал «Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны» и вернуть в Бишкек мирную жизнь. Накануне в администрации главы государства заметили, что точно не известно, когда Жээнбеков покинет свой пост.

Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Результаты показали, что в парламент прошли только четыре партии. После этого, 5 октября, сторонники проигравших политических объединений вышли на протесты. Столкновения силовиков и оппозиции продолжались всю ночь. Бунтующие смогли захватить здание парламента, а также освободить из-под ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. На фоне протестов ЦИК отменил итоги выборов.

Алмазбек Атамбаев

Президентский срок предшественника Жээнбекова — Атамбаева — запомнился скандалами, которые широко освещались в СМИ. Дело в том, что тогда на высокие государственные должности часто назначали приближенных к главе государства людей, например, водителей, телохранителей и так далее.

А четыре года назад Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию. Правозащитники, оппозиционеры и журналисты назвали это попыткой узурпации власти. Окончание президентства Атамбаева ознаменовали судебные процессы против представителей СМИ, правозащитников и активистов.

В конце августа 2017 года Жээнбеков подал заявление об отставке с поста премьер-министра в связи с решением баллотироваться на должность президента Киргизии. Тогда Атамбаев его полностью поддержал.

Роза Отунбаева

Роза Отунбаева стала главой Временного правительства Киргизии в результате событий 7 апреля 2010 года. Тогда страну охватила революция на волне антиправительственных выступлений.

19 мая Отунбаеву провозгласили главой Киргизии переходного периода. Согласно данному декрету, срок полномочий установили до декабря 2011 года. Так политик стала первой женщиной на посту президента Киргизии. Она же пока единственная женщина, занимавшая пост главы в странах СНГ. Более того, Отунбаева — вторая в новейшей истории женщина-президент в стране с преимущественно мусульманским населением. Она занимала этот пост до вступления в должность Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года.

Курманбек Бакиев

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне «Революции тюльпанов». Бакиев выступал против правительства своего предшественника — Аскара Акаева. В 2009 году Бакиева переизбрали на должность президента Киргизии.

Однако вскоре, 7–15 апреля 2010 года, революция вновь пришла в страну. В результате новых волнений свергли уже самого Бакиева. Он был вынужден покинуть страну и теперь находится в политической эмиграции в Белоруссии.

Аскар Акаев

Аскар Акаев был главой государства начиная с 1990 года. Он четыре раза — в 1990, 1991, 1995 и 2000 годах — побеждал на президентских выборах. Также политик продлевал свои полномочия в ходе всенародных референдумов 1994 и 2003 годов.

Период, когда Акаев руководил Киргизией, оценивают как эпоху относительной политической стабильности. Однако итог правления оказался печальным. Он привел к общественно-политическому кризису. В итоге Акаева свергли в ходе «Тюльпановой революции» весной 2005 года.

После этого политик бежал в Россию. Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела в отношении его и членов его семьи и отправила в Москву запросы о выдаче Акаева. Однако выдавать экс-президента российская сторона отказалась. С тех пор политик находится в Москве и профессионально занимается научной деятельностью.

Мистика?

Эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов в разговоре с «360» в шутку назвал то, что все главы Киргизии покидали пост в 61 год, мистикой.

Мне кажется, так совпало случайно. Если бы не любопытные люди, которые нашли это число, никто бы даже об этом не задумался. Гораздо интереснее, почему Жээнбеков последние дни президентства вел себя абсолютно непоследовательно Даниил Кислов эксперт по Центральной Азии.

По словам собеседника «360», он был похож на преступника, увиливающего от правды. Сначала он говорил, что в отставку не уйдет, чуть позже — ушел.

«Никто не ожидал, что он проявит такую слабость и непоследовательность. Никто с поста его не гнал. Лозунги были за перевыборы, а не отставку главы государства. Зачем была нужна отставка, неизвестно», — отметил эксперт.

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президентские полномочия перешли к нему. По его словам, спикер парламента страны Канат Исаев отказался от президентского поста и подал в отставку.