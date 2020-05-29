5G как способ заработать. Какие чудо-средства от излучения продают мошенники

5G только начали запускать, а шарлатаны со всего мира уже предлагают различные варианты защиты от «вредоносной» мобильной связи. Среди них есть весьма необычные: чудо-лосьоны и чудо-флешки.

Вокруг новых технологий 5G ходит множество теорий заговора — от массового облучения и распространения СОVID-19 до чипизации и контроля населения тайным правительством. В связи с этим по всему миру активизировались шарлатаны, предлагающие «защиту» от новых мобильных сетей.

К примеру, на российском интернет-сервисе «Авито» появились объявления о различных кремах и лосьонах, якобы защищающих от 5G. Как правило, такие «чудо-средства» стоят около 1000 рублей. Если постараться, можно найти и подешевле.

Очевидно, отечественные предприниматели вдохновились опытом некоего американского «коллеги», о котором пишут местные СМИ. Находчивый американец смог заработать аж 500 тысяч долларов, продавая «лосьон от 5G».

Кое-кто решил пойти еще дальше и продавать бутылки с водой, которая каким-то образом должна защищать от 5G. Вода, видимо, святая.

Источник фото: телеканал «360»

Воспользоваться слухами о вреде 5G и непросвещенности населения решили и в Великобритании. Местные предприниматели еще в апреле запустили сайт и Instagram-аккаунт своей фирмы, чтобы поделиться с миром собственным изобретением — уникальным USB-модемом.

По словам производителей, модем даже необязательно подключать к электронному устройству. Достаточно просто положить его рядом с компьютером, чтобы обеспечить «голографический катализатор», который «балансирует и гармонизирует» окружающие электрические излучения. Такой электронный носитель способен также защитить от радиации.

Между прочим, устройство рекомендовал и член комитета по 5G городского совета Гластонбери Тоби Холл. И стоит такое инновационное средство биологической защиты всего-то 283 фунта (это чуть более 24 тысяч рублей).

Правда, инженеры из Pen Test Partners придерживаются иного мнения. Разобрав устройство, они пришли к выводу, что оно ничем не отличается от обычного USB-модема, и единственная инновация заключается в наклейке, которую можно приобрести в канцелярском магазине. Абсолютно идентичный модем от китайских производителей (только без наклейки) можно купить за 5 фунтов (435 рублей).

Если же кто-то очень боится излучения от 5G и хочет переплатить за обычный модем, то на все том же «Авито» можно найти компромиссный вариант.

Если британцы за чудо-девайс платят 24 тысячи рублей, то предприимчивые иркутяне готовы отдать всего за 3 тысячи.