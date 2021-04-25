53 жертвы подлодки. История индонезийской Nanggala-402

Подлодка ВМС Индонезии затонула во время учений, а вместе с ней и все 53 моряка. Сначала в той зоне обнаружили нефтяное пятно и неопознанный объект, а обломки всплыли уже позже. Причина исчезновения еще остается загадкой, возможно, субмарина ушла на слишком низкую глубину.

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala-402 Военно-морских сил Индонезии была построена в Германии в 1978 году. Вес судна 1395 тонн, корпус выполнен из стали. В 2012 году завершился ее двухлетний ремонт в Южной Корее.

После переоборудования субмарина научилась стрелять четырьмя торпедами одновременно по четырем различным целям, а также запускать противокорабельные ракеты Exocet и Harpoon. Однако 40 лет для подводной лодки — большой возраст, старость могла сыграть роковую роль в ее истории.

Исчезла на торпедных учениях

Субмарина пропала 21 апреля во время торпедных учений у острова Бали. Связь с Nanggala-402 оборвалась в 03:00 по местному времени. Хотя тогда подлодка находилась в боевой готовности, экипаж из 53 человек так и не доложил о результатах.

Решено было начать поиски. Причем делать это нужно было незамедлительно: моряки могли продержаться до 03:00 субботы, 24 апреля. Это время считалось верхом, до которого экипажу хватило бы кислорода.

Nanggala-402 способна выдерживать давление на глубине до 500 метров. Но, судя по данным гидролокаторов, она затонула на глубине около 850 метров.

Поиски и мольбы

Помощь в поисках подлодки предложил ряд стран, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.

Сначала около острова Бали, в районе пропажи лодки, обнаружили нефтяное пятно. Однако тогда спасатели понимали, что его могло отнести волнами и течением в сторону от места гибели подводной лодки Военно-морских сил (ВМС).

Чуть позже с помощью локатора недалеко от места исчезновения субмарины нашли неопознанный объект с высоким магнетизмом, он держался на глубине 50–100 метров. Власти страны надеялись, что тот объект и есть пропавшая подлодка, поэтому к месту отправили корабль с эхолокатором. Тем не менее загадочный объект двигался со скоростью 2,5 узла (чуть более 4,5 километра в час) и позже так же неожиданно пропал с радаров, как и появился.

Президент Индонезии Джоко Видодо призывал граждан молиться, хотя надежд на спасение уже не оставалось. Несмотря на это, он поручил командующему ВС Индонезии бросить все силы на поиски пропавшей субмарины.

Nanggala-402 утонула

Лодка все-таки утонула. Ее обломки обнаружили 24 апреля на месте, где она находилась незадолго до исчезновения. На некоторых из них были нанесены корейские символы, что указывает на причастность к исчезнувшему судну. Среди обломков на воде держались бутылки и губки для смазки перископов. В море также нашли часть торпедного аппарата и обертку трубы охладителя.

Командование индонезийских ВМС доложило главе государства, что подлодка утонула. Все 53 моряка погибли.

Президент Индонезии выступил с официальным заявлением о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402. Видодо назвал моряков патриотами, хранившими верность стране.

Причины ухода ко дну Балийского моря

Nanggala-402 потонула резко и быстро. Такой вывод напрашивается исходя из того, что она не дала никаких оповещений и не реагировала на сигналы гидролокатора.

Вариантов, из-за чего могла затонуть подлодка, пока огромное множество.

В Минобороны Индонезии заявили, что подлодка могла опуститься на слишком низкую глубину, при которой ее корпус не выдержал давления и треснул. Субмарина могла уйти под воду на 850 метров, что фатально для такой субмарины.

Вице-адмирал Николай Черкашин рассказал «360», что зачастую подлодки теряют плавучесть при разгерметизации корпуса из-за того, что забыли закрыть какой-нибудь люк. Иногда случаются пожары, которые приводят к выгоранию кабельных вводов, и потихоньку поступает вода в отсеки. Также не стоит снимать со счетов ошибки личного состава. Порой случается, что не срабатывают захлопки подвода воздуха к дизелям или, наоборот, для выброса отработанных газов. Кроме того, может быть взрыв боеприпаса, который находился на борту, в результате пожара или случайного удара.

Можно ли было спасти подлодку?

Найти затонувшую подводную лодку очень сложно, даже если приблизительно известны ее координаты, говорил Борисов. Особую сложность представляют поиски на большой глубине.

«Наверное, легче иголку в стоге сена найти, чем затонувшую подводную лодку», — заметил вице-адмирал.

Подводная лодка тонет не вертикально, она обычно уходит в сторону от точки, где произошла катастрофа или авария. А современное поисковое оборудование имеет свои предельные возможности.

К тому же субмарина выходит на связь через определенные промежутки времени. Подлодка передает свои координаты с разной периодичностью, все зависит от режима плавания. Интервалы колеблются от часа до нескольких суток. Это и расширяет площадь ее поисков. Субмарина могла погибнуть сразу после сеанса связи или, наоборот, сразу перед следующим сеансом связи. А за это время можно преодолеть очень большое расстояние.

Кроме того, на Nanggala-402 зашло большее количество членов экипажа, чем того требовалось, рассказал Николай Черкашин. Предположительно, потому что лодка выходила на зачетные контрольные торпедные стрельбы, на которые дополнительно подтянули прикомандированных офицеров.