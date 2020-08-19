Белорусы получат 53 млн евро от ЕС в обход власти. Но это не новое вмешательство, а привычная поддержка

Лидеры стран Евросоюза сегодня собрались на экстренный саммит, где обсудили ситуацию в Белоруссии. После совещания глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, о выделении нового транша в 53 миллиона евро, которые направят в Белоруссию. Однако получат их не власти, а гражданское общество. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже говорил о том, что оппозиция получает деньги от западных стран.

Европейские транши

Обещанные 53 миллиона евро — уже не первый транш Европейского союза для Белоруссию. Страна состоит в Восточном партнерстве. Это проект создан в 2004 году, как шаг к интеграции стран ЕС с соседними государствами. Кроме Белоруссии туда входят Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия и Армения. Именно в рамках этого проекта Киев, Тбилиси и Кишинев получили безвизовый режим со странами ЕС.

Кроме того, республики бывшего СССР получают от ЕС кредиты и постоянные транши. Только в этом году в рамках специальной программы для борьбы с коронавирусом Белоруссия получила средства индивидуальной защиты на 30 миллионов евро.

Еще 18,6 миллиона евро ЕС направил на программу региональных инвестиций и конкурентоспособности Белоруссии.

Кроме того, на восстановление предприятий государственного сектора, а также малого и среднего бизнеса после пандемии страны Восточного партнерства получили 883 миллиона евро.

После сегодняшнего саммита, на сайте Европейской комиссии появилось коммюнике с речью Урсулы фон дер Ляйен.

Она объяснила, что новый транш в размере 53 миллионов евро распределят следующим образом: два миллиона получат те, кто пострадал от насилия со стороны силовиков, один миллион направят на поддержку гражданского общества и независимые СМИ. 50 миллионов евро получит сфера здравоохранения Белоруссии для покупки медицинского оборудования, социальные службы, а также малые и средние предприятия.

Мы уже оказываем большую поддержку Белоруссии в рамках Восточного партнерства. Но сейчас как никогда важно быть рядом с белорусами и перераспределять деньги от властей к гражданскому обществу и уязвимым группам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита заявил, что ЕС стоит выработать специальные механизмы, с помощью которых можно снизить зависимость Белоруссии от России.

Внутреннее вмешательство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, в ходе заседания Совета безопасности страны поручил министру иностранных дел предупредить лидеров западных стран об ответственности за разжигание беспорядков. Он уточнил, что сторонники оппозиции получают финансирование стран Запада, которое можно расценить как вмешательство во внутренние дела.

В качестве адресатов, которые должны получить это послание Лукашенко назвал лидеров соседних стран: президента Польши Анджея Дуду, президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Украины Владимира Зеленского.

Также белорусский лидер отдельно выделил выделил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — привело цитату Лукашенко БелТА.

Давняя поддержка

В новом заявлении Европейского союза формально нет ничего нового. Белоруссия получает финансирование от европейских стран уже много лет. Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог Олег Неменский.

Он отметил, что деньги на поддержку гражданского общества в Минск поступают каждый год. Это немаленькие суммы. В основном финансирование идет через различные европейские программы и фонды, которых в Белоруссии очень много.

«Европейский союз просто сделал очередной жест. В этом плане ситуация не изменится», — отметил он. Также эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Польши. По его словам, предложения Варшавы о достижении независимости от России поступают Минску уже очень давно.

В последние годы руководство Белоруссии реагировало на эти предложения позитивно. Там считали, что можно достичь диверсификации в поставках энергоносителей и увеличить свою независимость от России. Можно сказать, что это не только традиционное предложение от западного соседа, но уже несколько лет, как сфера сотрудничества Олег Неменский Ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог

Он подчеркнул, что сегодня страны ЕС оказались в очень сложной ситуации. Все наработки по сотрудничеству и выстраиванию отношений с режимом Лукашенко Запад может принести в жертву из-за действий белорусских властей. При этом не исключено, что на поддержку гражданского общества страны выделят большее количество средств, чем раньше.

Эксперт рассказал, что Россия пыталась формировать собственную сеть некоммерческих организаций в Белоруссии, но по решению Лукашенко их быстро закрыли. При этом западные НКО продолжают работать.

«Адекватной реакцией было бы соперничество с европейскими организациями, формирование пророссийской общественности и пророссийских НКО на территории Белоруссии. Но Лукашенко блокировал такие возможности. Теперь может что-то изменится и Россия тоже проявит инициативу. Это действительно конкурентная сфера на влияние общественного мнения в белорусском обществе», — подытожил эксперт.