$500 тысяч за аренду на Рублевке. Бизнесмен надеялся купить элитный дом, но теперь пытается вернуть деньги в суде

Предприниматель Павел Врублевский намерен подать апелляцию на решение суда в его споре с Владимиром Шубиным. Причиной гражданской тяжбы стал элитный дом в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе, сделка о покупке которого сорвалась и договор об аренде которого сейчас пытается разорвать собственник Шубин. Суд 16 ноября отказал Врублевскому в иске, однако тот рассказал «360», что будет добиваться своего.

Решение суда

Одинцовский городской суд Московской области 16 ноября рассмотрел исковое заявление от Павла Врублевского к Владимиру и Светлане Шубиным. По словам Врублевского, он и его семья в 2010 году арендовали у Шубина дом на Рублевке за 10 тысяч долларов в месяц. Бизнесмен рассказал «360», что после этого Шубин несколько раз пытался разорвать договор аренды, но менял решение. Затем Врублевские хотели купить дом, и сделка почти состоялась, но сорвалась по инициативе собственника. По словам бизнесмена, за это время он потерял на аренде и ремонте дома почти полмиллиона долларов.

Сегодня в суде Врублевский добивался, чтобы договор аренды признали «сделкой, заключенной под влиянием обмана». Ему отказали в этом иске, а иск Шубиных о выселении удовлетворили.

Апелляция

Врублевский заявил «360», что собирается подать апелляцию. Суд назначил сумму в 450 тысяч рублей за каждый месяц неисполнения решения от вступления в законную силу — то есть после того, как пройдет апелляция.

«Мы неожиданно для себя удовлетворены решением суда по следующей причине. Во-первых, сторона Шубиных, предъявившая задолженность в 150 тысяч долларов на прошлом заседании, <…> в этом заседании не стали истребовать эти деньги и таким образом отказались от этого слегка безумного требования. Таким образом, суд просто удовлетворил требование за неисполнение решения суда по выселению, по сути, платить сумму за аренду, которую мы и так оплачивали — и то после вступления решения в законную силу, то есть после апелляции. Говоря проще, больше денег с меня Шубин точно не получит», — сказал Врублевский.

Сторона Владимира Шубина отказалась прокомментировать ситуацию «360».

Конфликт с арендой

Адвокат Врублевского Михаил Гусев рассказал, что в 2019 году Шубин предложил заключить сделку о покупке недвижимости. Истцы увидели в этом попытку увеличить стоимость аренды жилья.

«Он (Шубин — прим. ред.) предложил заключить сделку о покупке недвижимости, хотя по факту был намерен увеличить в два раза арендную стоимость. Были всякие юридические тонкости, которые не позволяли им оформить покупку, различные формальности, соотносимые с реестром. Тем не менее заключили сделку, и в итоге два года они постоянно перезаключали новые и новые договоры. В итоге стало понятно, что к сделке они так и не выйдут. И как только был прямой вопрос, почему это происходит, та сторона отказалась от вообще каких-либо контактов и сказала: „Съезжайте“. Хотя намерения были у Павла и его семьи приобрести недвижимость», — сказал Гусев.

Адвокат добавил, что Врублевский все это время платил собственнику деньги «с учетом вот этой увеличенной арендной платы».

«Причем собственник говорил, что якобы это пойдет в стоимость дома. Хотя по факту сейчас понимаем, что нет. Это просто получена за аренду в двойном размере плата», — подчеркнул Гусев и добавил, что часть денег передали наличными.

«Налоги скушают 80% прибыли»

Врублевский обратился к юристам и выяснил, что гараж с котельной на территории построены незаконно, поэтому сделку изначально заключить невозможно. «Пытаемся сейчас все эти сделки признать недействительными, поскольку ввели в заблуждение его, пытаясь просто увеличить арендную плату», — заключил Гусев.

Мое предположение — все связано исключительно с тем, что он не платил налоги. Он является налоговым резидентом США, и по закону ему надо оплачивать налоги и здесь, и там. При таком раскладе заниматься наймом невозможно, потому что налоги скушают 80% прибыли Павел Врублевский.

Бизнесмен предположил, что Шубин никогда не собирался продавать ему дом, а целью было каким-то образом разорвать договор найма.