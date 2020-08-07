50 оттенков имама-вербовщика террористов в Красноярском крае. При обыске у него нашли БДСМ-набор

В Лесосибирске в Красноярском крае задержали имама мечети Иман. Его обвинили во вовлечении населения в террористическую организацию. Обыск у мужчины дома открыл другую сторону религиозной жизни проповедника и наполнил уголовное дело пикантными подробностями.

Следственный комитет обратил внимание на деятельность имама Марата Мухаметшина, после того как задержал шестерых его бывших прихожан. Показания верующих говорили о том, что их завербовали.

Все они рассказывали, что заинтересовались религией и пришли на проповедь. В какой-то момент они полностью доверились имаму, даже не осознавая, что наставник требует от них полного подчинения.

«Я воспринимал Марата как духовного наставника. Не пожелает зла. Следовал за ним, уже оказавшись тут, я осознал, какой я был глупый человек», — объяснил один из первых задержанных Евгений Соколов.

Кроме того они находились в тайной террористической организации, а в их квартирах была найдена экстремистская литература. Каждый из них планировал покинуть страну и примкнуть к одной из международных террористических групп.

По словам осужденных, имам был очень осторожен. С момента первой встречи до первого призыва к действиям проходило много времени — иногда несколько лет.

«Уже на третий и четвертый год он раскрылся и начал, можно сказать, в открытую говорить о том, что необходимо молиться за тех, кто воюет на Ближнем Востоке», — рассказал другой прихожанин Вениамин Васильев.

Не все так просто

В ходе расследования в отношении Мухаметшина обнаружились нетипичные для духовного наставника подробности. Выяснилось, что имаму не были чужды земные утехи. Он был не прочь просвещать и женщин, только не в духовном плане.

Одна девушка из паствы рассказала, что имам активно интересовался у нее различными интимными подробностями. При этом священник не стеснялся и в открытую говорил, что ненавидит свою супругу и ему необходимо разнообразие. Все это он прикрывал наставлением на истинный путь.

«В религии я недавно, он пытался узнавать, что мне нравится, как мне нравится. Мне было неудобно с ним на такие темы разговаривать. Он говорил, что с женой ему неинтересно, она его не удовлетворяет, ему нужно разнообразие», — поделилась Амина.

Источник фото: обыск дома у Марата Мухаметшина. Скриншот РЕН ТВ

После этого девушка прекратила общение с наставником. Но так сделали не все. Следователи обнаружили переписки, в которых некоторые девушки соглашались на «просьбы» имама. В дальнейшем они становились заложницами. Хитрый проповедник шантажировал их, говоря, что покажет все переписки родственникам.

Однако самое интересное правоохранителей ожидало впереди. После того, как любвиобильного Мухаметшина задержали, у него дома провели обыск. В квартире у проповедника помимо ожидаемой различной экстремистской литературы нашли набор БДСМ, а также различные игрушки для взрослых.

Лесосибирского имама арестовали на два месяца. За содействие и склонение к террористической деятельности ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также следователи проверяют еще одно серьезное правонарушение. Духовного наставника подозревают в педофилии.