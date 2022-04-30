На пути к масштабной экологической катастрофе. 50 футбольных полей мусора горят в окрестностях Нью-Дели

Столица Индии оказалась в огненном апокалипсисе из-за пожара на одной из крупнейших свалок города. К возгоранию привела жара и накопившийся в гниющих отходах метан. Пожарные работают круглосуточно, чтобы потушить пламя, но справиться с ним не так просто. Нью-Дели заволокло едким дымом, который уже стал причиной проблем со здоровьем многих местных жителей.

Пожары в Нью-Дели

Этот март стал самым жарким в Индии за более чем 100 лет наблюдений. В апреле температура еще выросла. За это время в стране вспыхнуло несколько пожаров на свалках. Выброшенные отходы выделяют при гниении метан, который самовоспламеняется в условиях жаркой погоды. В итоге пламя быстро распространяется, подпитываясь горючими материалами на свалке.

«В последние несколько дней мы наблюдаем участившиеся случаи пожаров в различных местах», — сообщил индийский премьер Нарендра Моди. Цитату привело издание DW.

Он предупредил, что в ближайшее время могут вспыхнуть новые пожары. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Нью-Дели будет находится в районе +44 градусов. Но пик летней жары еще только впереди. Как заявил Моди, температура в стране не только быстро растет, но и начала подниматься раньше, чем обычно.

Столица Индии является одним из самых грязных городов мира. Экологическая ситуация может усугублять ситуацию, так как стоящая в воздухе пыль поглощает солнечный свет и еще больше нагревает город.

Свалка Бхалсва

Пожар на свалке Бхалсва начался вечером 26 апреля. Огонь охватил гору мусора площадью 50 футбольных полей и высотой с 17-этажный дом. Полигон находится на севере города. Его планировали закрыть еще 10 лет назад, но каждый день на свалку по-прежнему привозят более двух тонн мусора.

«Пламя охватило мусор вчера вечером. Дым был настолько сильным, что мы провели ночь на улице. На место отправили много грузовиков, чтобы потушить пожар, но он все еще горит», — рассказал один из местных жителей The Indian Express.

Многие стали снимать полыхающую гору мусора на видео и делиться кадрами в соцсетях. Этот ролик сняли из салона автомобиля. На кадры попала значительная часть свалки, полностью охваченная огнем.

Горожане стали беспокоиться, что пламя может распространиться на их дома из-за сильного ветра. По словам одной из женщин, огонь перекинулся на крышу ее дома, которая частично подгорела. Соседи помогли ей вылить на крышу ведра с водой и потушить пожар.

«Мы не спали всю ночь, беспокоясь о том, насколько он распространится», — отметила женщина.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Тушить огонь помогают и местные жители. Работа продвигается медленно, но некоторые участки свалки уже удалось потушить.

«Мы используем воду, но это медленный процесс. Также трудно добраться до некоторых частей полигона. Стараемся направить усилия таким образом, чтобы огонь не распространился ветром на близлежащие населенные пункты», — сообщил сотрудник пожарной службы.

Бороться с огнем отправили 10 пожарных расчетов. Их работу осложняет жара, а также едкий густой дым.

«Более 80 человек развернуты и работают уже более 24 часов. Они вынуждены носить защитное снаряжение из-за ядовитых паров, грязной воды и других жидкостей, вытекающих со свалки», — пояснил представитель экстренной службы.

Он добавил, что пожарные используют экскаваторы для уборки лишнего мусора. На нескольких последних опубликованных роликах видно, как со свалки поднимаются густые клубы дыма.

Горящие отходы сильно загрязняют воздух, которым приходится дышать людям. У многих уже начались проблемы со здоровьем.

«Жители начали жаловаться на боль в горле, зуд в глазах и проблемы с дыханием. Чтобы потушить пожар, потребуется еще как минимум два дня. Наши бригады работают круглосуточно», — сказал сотрудник пожарной охраны.

Правительство 28 апреля поручило Комитету по контролю за загрязнением окружающей среды Дели (DPCC) выявить виновных и наложить штраф за халатность и непринятие надлежащих мер для предотвращения пожара на свалке. Специалистам предстоит провести расследование и предоставить отчет в течение суток.

Министр окружающей среды Дели Гопал Рай заявил, что правительство изучит систему, установленную в Мумбаи для улавливания метана из гниющих отходов. В дальнейшем такую систему начнут использовать в индийской столице для предотвращения пожаров на свалках.