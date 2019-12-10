5 звездных разводов года. Эти отношения не пережили 2019-й

Многие знаменитые пары распались в 2019 году. Отношения заканчивались как у российских звезд, так и у западных. Чьи разрывы были на слуху в уходящем году — в материале «360».

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Казьмина стала известна общественности после того, как вышла замуж за футболиста Аршавина. Пара узаконила отношения осенью 2016-го, а через год появилась на свет их дочь Есения.

После такого радостного события Алиса отправилась с малышкой отдохнуть на море в Испании. Путешествие обернулось для новоиспеченной мамы неприятной новостью — любимый супруг неверен. Оказалось, что измены Аршавина продолжаются уже давно. Целый год он встречался с любовницей и делал ей дорогие подарки, пока жена ухаживала за ребенком дома.

Телеведущая не стала прощать спортсмена и подала на развод. О разрыве звездной пары говорили довольно долго, а сама Казьмина признавалась, что очень тяжело переживает расставание. Точку в этой истории поставило решение петербургского суда. Брак расторгнут, а Аршавин обязан выплачивать алименты.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Думали, что звездная пара развелась еще в 2016 году? Учитывая, сколько новостей об их отношениях писали в СМИ, можно и забыть, что официально это случилось только в апреле 2019 года. Почти три года после того, как Джоли впервые подала на развод с Питтом, актеры, наконец, расторгли брак. Юридически звезды стали холостыми несмотря на то, что урегулирование бракоразводного процесса еще не завершилось окончательно.

Джоли и Питт познакомились на съемках боевика «Мистер и миссис Смит» в 2005 году и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры. А в 2014 году в небольшом замке во Франции состоялась свадьба. Спустя всего два года — в сентябре 2016-го — актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. У пары осталось шесть детей.

Сейчас Питта подозревают в романе с актрисой Алией Шокат, а вот у Джоли нет потенциальной пассии, если не считать недавнюю забавную новость о том, что она стала лесбиянкой.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Пара официально рассталась 9 июня, хотя до этого по поводу их разрыва ходила масса слухов и домыслов еще с марта, когда стало известно, что пара не живет вместе.

Собчак и Виторган поженились 1 февраля 2013 года. О том, что они вступили в брак, объявили на премьере картины с участием актера в кинотеатре «Фитиль», таким образом гости не знали, что на светском мероприятии они не только смогут посмотреть кино, но и узнать о соединении таких известных людей. Свадьба оказалась тайной, а главной целью молодоженов было скрыть свою любовь от общества.

В браке у пары родился сын Платон — это произошло в ноябре 2016-го. Сейчас у Ксении Собчак роман с Константином Богомоловым. И не просто роман — они поженились 13 сентября.

Джефф и Маккензи Безос

Развод семьи Безосов — самое невероятное событие 2019 года. 25 лет брака, совместное обогащение и раздел имущества, который в СМИ прозвали «развод стоимостью 39 миллиардов долларов».

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6 июля самый богатый человек на планете Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись. Маккензи получила после расторжения брака около 19,7 миллиона акций (4%) его компании Amazon, которые на момент расставания стоили 38,3 миллиарда долларов.

Доля Маккензи позволила ей стать третьей богатейшей женщиной планеты. В списке Forbes впереди нее только наследница косметической империи L’Oreal Француаза Беттанкур-Майер (состояние по версии Forbes $49,3 миллиарда) и одна из наследниц бизнеса Walmart Элис Уолтон ($44,4 миллиарда).

В то же время у пары не было каких-то жестких перипетий насчет разделения имущества. Маккензи оставила мужу долю в газете Washington Post и космической компании мужа Blue Origin.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

8 ноября суд принял ходатайство Лолиты с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным. Ходили слухи, что тренер по сквошу женился на артистке ради получения выгоды, а также хотел стать гражданином Израиля.

История с разводом началась еще в июле, когда певица написала в Instagram пост об охладевших отношениях с молодым спортсменом. Позже она поспешила обрадовать поклонников тем, что все еще приходится Иванову женой, просто «у всех бывают кризисы».

Ликование фанатов пары было не долгим, уже осенью стало известно об окончательном разрыве. Скандальности прибавила измена Иванова с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой. Лолита нашла откровенную переписку благоверного.

Сам спортсмен заявлял, что развод был неизбежностью, так как не получилось «сберечь чувства». Певица заверяла, что просто нужно было работать над отношениями.

Источник фото: РИА «Новости»