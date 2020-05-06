Кому смешные видео, а кому ИВЛ. Истории 5 знаменитостей, которые переболели коронавирусом

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Американский актер вместе с женой, актрисой Ритой Уилсон, в марте сообщили о заражении коронавирусом. В тот момент супруги находились в Австралии, на съемках фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Там же они и проходили курс лечения и только после окончательного выздоровления в конце марта вернулись в Лос-Анджелес.

После этого актер заявил, что и на родине будет в ближайшее время соблюдать режим самоизоляции и поблагодарил австралийских врачей за помощь.

А еще супруги недавно стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса.

Пласидо Доминго

Испанский оперный певец сообщил о заражении коронавирусом 22 марта, добавив, что находится у себя в резиденции на карантине. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось и он был госпитализирован. К счастью, 79-летний певец перенес лечение успешно и уже 30 марта был выписан из больницы.

Сейчас Пласидо Доминго находится дома и заявляет, что чувствует себя хорошо. А также рекомендует другим соблюдать режим самоизоляции.

Принц Чарльз

Несмотря на свой почтенный возраст, 71-летний сын королевы Елизаветы II отделался легкой формой коронавирусной инфекции. До выявления коронавируса в марте принц успел провести несколько встреч — в том числе с князем Монако Альбером II, у которого позже также был диагностирован COVID-19.

Неделю принц Уэльский провел в своем шотландском замке Балморал, соблюдая карантин. Чарльз признался, что в этот период проводил много времени в интернете, в том числе за просмотром смешных видео.

Сейчас принц вернулся с карантина, но продолжает соблюдать необходимые меры предосторожности.

Борис Джонсон

Меньше повезло премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Сначала британский политик призывал отказаться от жестких карантинных мер, однако уже в конце марта число зараженных в стране начало резко расти, а вскоре COVID-19 был выявлен и у самого Джонсона. Пришлось в срочном порядке менять стратегию борьбы с вирусом.

В начале апреля состояние премьер-министра резко ухудшилось. Некоторое время Джонсон провел в больнице на искусственной вентиляции легких. Как рассказал сам политик, в какой-то момент угроза его жизни была настолько серьезной, что британские власти успели разработать план на случай смерти Джонсона.

Но все хорошо, что хорошо кончается: в итоге премьер-министр выжил и в конце апреля вернулся к работе. Правда, не исключено, что последствия коронавируса все-таки скажутся на его карьере: британские СМИ теперь обвиняют Джонсона в игнорировании пандемии на первых этапах из экономических соображений.

Борис Акунин

Не обошла стороной болезнь и российского писателя Бориса Акунина. В конце марта он сообщил подписчикам на Facebook, что заразился коронавирусом, и описал свое состояние как «затяжной грипп». По словам писателя, в течение десяти дней у него держалась температура 39, но проблем с дыханием, к счастью, не возникало. Все это время он провел дома, слушая аудиокниги.

После того как курс лечения антибиотиками был уже пройден, Акунин опубликовал на своей странице пост, в котором призвал не поддаваться панике, а также заявил о своем желании записаться в группу волонтеров, чтобы помогать пожилым людям в период пандемии.