Послы пяти стран не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии. Бойкот устроили Босния и Герцеговина, Албания, Косово и Турция. Причина — награду дали писателю Петеру Хандке. Он открыто высказывал просербскую позицию во время войны на территории бывшей Югославии. «360» рассказывает, за что не любят драматурга.

Источник фото: flickr.com/Adam Baker

О бойкоте премии сообщило The Guardian, а также посольство Хорватии. Награда Хандке стала одной из причин, по которым Нобелевский комитет по литературе покинула внешний эксперт, писательница Гун-Бритт Сундстрем. Она не согласна с присуждением премии драматургу. По ее мнению, это решение означает, что литература «стоит выше политики». С резкой критикой в адрес комитета выступил и глава Турции. Реджеп Эрдоган заявил, что премию присудили «расисту». А вот сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, напротив, поздравил лауреата.

Сам Хандке после решения о присуждении ему премии не комментировал обвинения в свой адрес. Австриец стал популярен как автор десятков пьес и книг, в том числе «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Медленное возвращение домой», «Нет желаний — нет счастья». Во время войн на Балканах драматург выступал с просербских позиций. Он ставил под сомнение заявления о военных преступлениях, совершенных боснийскими сербами. Хандке также поддерживал сербского лидера Слободана Милошевича, которого судил Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге по множеству обвинений. Писатель даже выступал на похоронах президента.

Политолог из Сербии Стеван Гайич в разговоре с «360» назвал Хандке одним из величайших писателей нашего времени. Присудив ему награду, считает он, комитет возвысился на политикой.

Поступок послов, бойкотировавших церемонию, могу назвать недостойным, позорящим страны этих людей. Это позорно и отчасти даже смешно Стеван Гайич политолог.

По мнению собеседника «360», нападки на Петера Хандке говорят лишь о его правоте. «Когда весь Запад пропагандой обрушился на сербов, писатель решил искать истину. Он приехал в нашу страну и узнал, что происходит на самом деле, что сербский народ — жертва пропаганды», — заявил Гайич.

После войны в Боснии и Герцеговине прошло уже 20 лет. Однако, по словам политолога, все еще есть заинтересованные в том, чтобы нарратив о конфликте в Югославии очернял сербов и превозносил остальных.

«Правда не такая. Я серб, поэтому не скажу, что Сербия хорошая, а остальные — плохие. Но нужно отметить, что во время крушения двухполярного мира сербы были под ударом глобализма. США и западные страны были заинтересованы в развале Югославии. А там только сербы сопротивлялись такому процессу, поэтому и стали плохими», — заключил Гайич.