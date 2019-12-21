5 фейковых новостей десятилетия. Кто, как и зачем обманывал людей в интернете

Когда-то их называли газетными утками (считается, что термин появился еще в XVIII веке), потом фальшивыми новостями. Теперь в языке прочно закрепился термин фейковые новости, то есть Fake News. Кстати, он был признан словом года в 2017-м по версии словаря английского языка Collins. «360» сделал подборку самых громких фейковых новостей уходящего десятилетия.

Раньше новости о трехголовых телятах, обитающих в метро крысах размером с собаку и очередном прилете инопланетян воспринимались как интересная информация, опубликованная с целью развлечения читателей. В настоящее время утки, они же фейковые новости, от правды отличить практически невозможно. Да и обращаются их авторы к общественно и политически важным темам, которые не могут не волновать человечество.

Фейковые новости добираются до первых адресатов в шесть раз быстрее, чем настоящие. А вероятность ретвита у отдельно взятой фальшивой новости на 70% выше Борислав Козловский цитата из книги «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям».

С 2010 по 2015 год фейковые новости как феномен интернет-пространства только зарождались и сколь бы то ни было значимым явлением не были. Все изменилось в 2016 году. Тогда большая часть Fake News была связана с политической жизнью в США, а именно выборами нового, 45-го президента.

Сотни, если не тысячи фейковых новостей публиковались, копировались и переписывались различными СМИ. Связанная с предвыборной гонкой и основным претендентом на президентское кресло информация с жадностью поглощалась читателями и зрителями. И немало журналистов этим активно пользовались.

5. Фейковые видео от Woolshed Company

В 2016 году в СМИ и соцсетях стали множиться ролики с участием животных и не только. Только ленивый хоть раз не посмотрел видео о нападении белой акулы, о медведе, который бежит за любительницей сноубординга, о мести царя зверей охотнику.

Позднее выяснилось, что ролики были смонтированы компанией Woolshed Company из Австралии. В Сети даже появилось видео, где авторы во всем признаются. Они рассказали, что ни в коем случае не собирались вызвать стыд у СМИ, поверивших показанным кадрам. Просто определяли алгоритмы распространения в интернете вирусных видео.

Кстати, эксперимент был мегауспешным. В сумме видеоролики просмотрели более 200 миллионов раз.

4. Трамп, паралимпийцы и хештег

В августе был опубликован фрагмент речи Дональда Трампа, где он затронул тему российских паралимпийцев. В интервью «Би-би-си» он якобы раскритиковал членов Международного паралимпийского комитета, которые не допустили российскую сборную на состязания. СлвоаТрампа (весьма резкие и категоричные) быстро растиражировали СМИ, пока не выяснилось, что на «Би-би-си» понятия не имеют, о какой из их публикаций идет речь. Ссылка на первоисточник была взята буквально с потолка.

Спустя месяц после первых дебатов кандидатов в американские президенты в Twitter появился хештег #TrumpWon (пер. «Трамп выиграл»), хотя до выборов было еще далеко. Появилась информация, что это сработала «фабрика троллей», расположившаяся в Санкт-Петербурге. Позднее выяснилось, что опубликованный скриншот сервиса изучения трендов с данным хештегом в качестве лидера рейтинга был поддельным.

3. За минуту до теракта

Пользователь Богдан Востров опубликовал на своей странице в Twitter фотографию и подписал, что на ней изображена толпа людей за минуту до теракта в концертном зале Bataclan в ноябре 2015 года. Соцсети и СМИ растиражировали снимок. Вирусный контент на поверку оказался очередным фейком. Снимок был сделан в Дублине во время концерта группы Eagles of Death Metal 10 ноября.

Напомним, инцидент в Bataclan произошел 14 ноября. Проникшие в зал боевики взяли в заложники около сотни парижан. Полиция штурмовала здание. Трое боевиков были ликвидированы, но погибли и мирные граждане — как минимум 10 человек. В тот же день по горожанам стреляли террористы в нескольких районах французской столицы. Смертники организовали два из трех взрывов, прогремевших возле стадиона Stade de France. 14 ноября там на поле состязались футбольные сборные Франции и Германии.

2. Фейк о фейкмейкере

Томассо Дебенедетти, пранкер, создатель многих фейковых новостей, пострадал от своих же методов. 1 июня 2017 года сайт о культуре Colta опубликовал интервью с этим итальянским журналистом. Материал прочитали более 10 тысяч человек, но ни один из них не понял, что статья является фейком. Чтобы это обнаружить, достаточно было кликнуть на одну из ссылок в тексте интервью, где было прямым текстом написано, что перед читателями мистификация.

Источник фото: скриншот портала Colta

Издание сообщило, что общалось с Дебенедетти по телефону. На самом же деле итальянский журналист-пранкер проигнорировал просьбу Colta о настоящем интервью и не общался с журналистом этих СМИ. Тогда редакция составила фейковый текст беседы и опубликовала его. Позднее издание принесло извинения перед своими читателями, но весьма иронично.

«На этом мы, пристыженные, раскланиваемся. Обещаем впредь вести себя с вами честно. (Ну или посмотрим)», — написали сотрудники Colta.

Фейкмейкерам, кстати, вполне реально могут настучать по шапке. Так случилось с одним из самых высокооплачиваемых и квалифицированных авторов Der Spiegel Клаасом Релоциусом. Он публиковал весьма интересные репортажи из разных стран мира. И язык, и стиль, и подача материала — все было великолепно, если бы не одно но: в материалах не было правды. Совсем. Релоциус все факты просто выдумывал. Изданию ничего не оставалось, как уволить писаку.

1. Сотни погибших в «Зимней вишне»

Весной 2018 года в российских СМИ появилась информация как минимум о трех сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия произошла 25 марта в Кемерове. Да, действительно там погибли люди. По официальной информации, 41 ребенок и 23 взрослых. «Ноги» о «сотнях трупов» растут из прямого эфира на YouTube-канале пранкера с Украины Евгения Вольнова. Мужчина перед вебкамерой оповестил по телефону один из кемеровских моргов о количестве погибших. При этом он представлялся сотрудником МЧС России.

В 2019 году хайп на теме фейковых новостей начал сходить на нет. Сам термин стал привычным, больше не режет слух и взгляд. Да и пользователи информационных услуг, то есть читатели и зрители, достаточно хорошо научились отличать фальшивые и нефальшивые новости.